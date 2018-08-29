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29 августа 2018, 12:33



Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) проведут в Арктике мониторинг популяции белых медведей

«Пока отправилась только часть экспедиционной команды, она держит курс на остров Диксон, где добавятся еще три человека, потом мы поедем по островам. Мы не только будем выходить на радиосвязь, есть техническое задание от «Объединенной дирекции заповедников Таймыра», которое касается учета белых медведей, животного мира за Полярным кругом», - приводит ТАСС слова заместителя председателя регионального отделения РГО в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Игоря Кузнецова. Кроме того, будет проведён экологический мониторинг местности и выполнен ряд технических заданий. После Диксона маршрут проляжет через острова Фирнлея, мыс Челюскина, остров Тыртов, остров Розмыслова, остров Нансена, остров Скотт-Гансена, острова Арктического института, остров Сибирякова и обратно в Архангельск. Как уточнили в ямальском отделении РГО, экспедиция продлится больше месяца и пройдёт вблизи островов, возле которых более 120 лет назад на шхуне «Фрам» дрейфовала экспедиция легендарного полярного исследователя Фритьофа Нансена. (Фото: proboating.ru)

Просмотров:69 Экспедиция стартовала 27 августа из Архангельска на яхте «Апостол Андрей», сообщает ТАСС.«Пока отправилась только часть экспедиционной команды, она держит курс на остров Диксон, где добавятся еще три человека, потом мы поедем по островам. Мы не только будем выходить на радиосвязь, есть техническое задание от «Объединенной дирекции заповедников Таймыра», которое касается учета белых медведей, животного мира за Полярным кругом», - приводит ТАСС слова заместителя председателя регионального отделения РГО в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Игоря Кузнецова.Кроме того, будет проведён экологический мониторинг местности и выполнен ряд технических заданий.После Диксона маршрут проляжет через острова Фирнлея, мыс Челюскина, остров Тыртов, остров Розмыслова, остров Нансена, остров Скотт-Гансена, острова Арктического института, остров Сибирякова и обратно в Архангельск.Как уточнили в ямальском отделении РГО, экспедиция продлится больше месяца и пройдёт вблизи островов, возле которых более 120 лет назад на шхуне «Фрам» дрейфовала экспедиция легендарного полярного исследователя Фритьофа Нансена.(Фото: proboating.ru)