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29 августа 2018, 13:17



Жителей Кайеркана приглашают на «ПодЗАРЯДку»

Вместе с коллективом Молодежного центра можно будет погонять на героскутерах, спеть в караоке, сыграть в настольные игры и приставки. Познакомиться с боевым оружием, которое представят норильское городское отделение «Российский союз десантников» и Норильское казачье общество. Показательные выступления заездов с препятствиями на мотоциклах, квадрацикле, картинге покажут байкеры из клуба «Полярные волки» и мотоклуба «NordBik». Также праздник украсит выставка картин от Дома детского творчества. Все желающие смогут сделать памятные и оригинальные фотографии в специальной фотозоне «Осень», угостится кашей, блинами и чаем.

Просмотров:81 9 сентября на улице Шахтерской пройдет минифест «ПодЗАРЯДка». В 13.00 откроет мероприятие коллектив ударных и духовных инструментов «Брасс Банда» Кайерканской детской школы искусств. В 14.00 горожане смогут побороться за сочный арбуз, приняв участие в играх и конкурсах культурно-досугового центра «Юбилейный».Вместе с коллективом Молодежного центра можно будет погонять на героскутерах, спеть в караоке, сыграть в настольные игры и приставки. Познакомиться с боевым оружием, которое представят норильское городское отделение «Российский союз десантников» и Норильское казачье общество.Показательные выступления заездов с препятствиями на мотоциклах, квадрацикле, картинге покажут байкеры из клуба «Полярные волки» и мотоклуба «NordBik».Также праздник украсит выставка картин от Дома детского творчества. Все желающие смогут сделать памятные и оригинальные фотографии в специальной фотозоне «Осень», угостится кашей, блинами и чаем.