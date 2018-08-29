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29 августа 2018, 13:21



На Таймыре ввели карантин по бешенству из-за двух оленей

Карантином покрыта вся зона поражения - участок стойбища, расположенного на расстоянии 45 километров юго-западного направления от поселка Сындасско и участок, расположенный в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, сообщает КП-Красноярск со ссылкой на Россельхознадзор по Красноярскому краю. Во время карантина из опасной зоны запрещен вывоз животных. Кроме того, на территории не разрешается продавать и покупать скот, запрещено отлавливать диких животных с целью вывоза. Сотрудники ветнадзора уже проводят на территории мероприятия по устранению очага заболевания. Добавим, что бешенство крайне опасно для человека - всегда имеет летальный исход.

Просмотров:68 Два факта поражения бешенством у оленей выявлено у поселка Сындасско на Таймыре. При этом известно, что жители поселка содержат 688 особей северного оленя, и все они теперь находятся под угрозой заражения. В зоне поражения введен карантин, который продлится предварительно до 19 сентября.Карантином покрыта вся зона поражения - участок стойбища, расположенного на расстоянии 45 километров юго-западного направления от поселка Сындасско и участок, расположенный в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, сообщает КП-Красноярск со ссылкой на Россельхознадзор по Красноярскому краю.Во время карантина из опасной зоны запрещен вывоз животных. Кроме того, на территории не разрешается продавать и покупать скот, запрещено отлавливать диких животных с целью вывоза. Сотрудники ветнадзора уже проводят на территории мероприятия по устранению очага заболевания. Добавим, что бешенство крайне опасно для человека - всегда имеет летальный исход.