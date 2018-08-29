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29 августа 2018, 14:26



Сегодня православные христиане отмечают Ореховый Спас.

Название «Ореховый» праздник получил за то, что в этот день начинался сбор урожая орехов. Спасом на холстах его именовали потому, что 29 августа было принято торговать холстами и полотнами. Название «Хлебный» он получил за то, что в это время заканчивалась уборка хлеба. 29 августа православные христиане посещают праздничные службы в храмах, молятся о своих семьях и достатке в домах. Также в этот день необходимо освятить орехи: считается, что именно с этого дня можно кушать эти дары природы. А еще праздник связан с почитанием полотна, на котором изображен образ Спасителя. Официальное церковное название праздника – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Событие произошло при жизни Христа. Правитель сирийского города Эдесса Авгарь болел проказой. Он верил, что Иисус может исцелить его от болезни. Авгарь написал ему письмо и отправил с ним живописца Ананию, чтобы тот передал его и нарисовал портрет Сына Божьего. По прибытии в Палестину художник увидел Христа, окруженного толпой людей. Не имея возможности пробраться к Иисусу, Анания встал на высокий камень и пытался изобразить портрет. Попытка не увенчалась успехом. Христос заметил художника и приказал принести воду и полотенце (убрус). Он умылся и вытер лицо. На полотенце отпечатался его образ. Иисус отдал убрус Ананию и послал с ним обратно в Эдессу своего ученика. Авгарь при помощи этого полотенца исцелился от проказы. Жители Эдессы считали убрус великой святыней и поклонялись ему. 29 августа 944 года по приказу императора Константина его перевезли в Константинополь. В 1204 году, во времена крестового похода, святыня была утеряна.

Просмотров:178 На последний месяц лета приходится три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Последний является заключительным, Третьим Спасом.Название «Ореховый» праздник получил за то, что в этот день начинался сбор урожая орехов. Спасом на холстах его именовали потому, что 29 августа было принято торговать холстами и полотнами. Название «Хлебный» он получил за то, что в это время заканчивалась уборка хлеба.29 августа православные христиане посещают праздничные службы в храмах, молятся о своих семьях и достатке в домах. Также в этот день необходимо освятить орехи: считается, что именно с этого дня можно кушать эти дары природы.А еще праздник связан с почитанием полотна, на котором изображен образ Спасителя. Официальное церковное название праздника – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.Событие произошло при жизни Христа. Правитель сирийского города Эдесса Авгарь болел проказой. Он верил, что Иисус может исцелить его от болезни. Авгарь написал ему письмо и отправил с ним живописца Ананию, чтобы тот передал его и нарисовал портрет Сына Божьего.По прибытии в Палестину художник увидел Христа, окруженного толпой людей. Не имея возможности пробраться к Иисусу, Анания встал на высокий камень и пытался изобразить портрет. Попытка не увенчалась успехом.Христос заметил художника и приказал принести воду и полотенце (убрус). Он умылся и вытер лицо. На полотенце отпечатался его образ. Иисус отдал убрус Ананию и послал с ним обратно в Эдессу своего ученика. Авгарь при помощи этого полотенца исцелился от проказы.Жители Эдессы считали убрус великой святыней и поклонялись ему. 29 августа 944 года по приказу императора Константина его перевезли в Константинополь. В 1204 году, во времена крестового похода, святыня была утеряна.