Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 августа 2018, 14:44



10 лет в колонии строго режима проведет 37-летний норильчанин, торговавший наркотиками.

Задержанный признался, что приобретал наркотик через интернет для продажи. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В ходе расследования уголовного дела, транспортные полицейские выяснили, что подозреваемый сбыл более 11 граммов наркотических средств 34-летней норильчанке. В результате «копилку» злодеяний пополнили еще четыре дополнительных эпизода по фактам сбыта наркотических средств. Норильский городской суд, учитывая совокупность совершенных преступлений, приговорил наркоторговца к 10 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Просмотров:214 В прошлом году в его квартире сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России обнаружили 214 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразными и растительными веществами. Общий вес изъятых веществ составил более 220 граммов. Исследование доказало, что это наркотические средства синтетического происхождения различных видов.Задержанный признался, что приобретал наркотик через интернет для продажи. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».В ходе расследования уголовного дела, транспортные полицейские выяснили, что подозреваемый сбыл более 11 граммов наркотических средств 34-летней норильчанке. В результате «копилку» злодеяний пополнили еще четыре дополнительных эпизода по фактам сбыта наркотических средств.Норильский городской суд, учитывая совокупность совершенных преступлений, приговорил наркоторговца к 10 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.