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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:47 Норильские коммунисты провели отчетно-выборную конференцию.
17:27 Сегодня в Норильске в парковой зоне возле стадиона «Заполярник» высадят сотню кустарников.
17:16 Президент России предложил повысить возраст выхода на пенсию в стране до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин.
17:02 «Енисейскую Сибирь» оценили в триллион рублей.
16:01 Норильчане могут принять участие в общероссийской акции «Дети вместо цветов».
15:19 Минстрой отреагировал на публикацию фото из норильского перинатального центра и сообщил о дате сдачи объекта.
15:02 С сегодняшнего дня норильчане могут проверить свои данные как избирателей. А на Таймыре уже идет досрочное голосование.
15:00 Вчера в Норильске полицейские задержали мужчину с весомым пакетиком «синтетики».
14:44 10 лет в колонии строго режима проведет 37-летний норильчанин, торговавший наркотиками.
14:26 Сегодня православные христиане отмечают Ореховый Спас.
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