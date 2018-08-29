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29 августа 2018, 15:00



Вчера в Норильске полицейские задержали мужчину с весомым пакетиком «синтетики».

Дознаватели отдела МВД России по г. Норильску завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», которая предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:234 Задержание произошло возле дома на ул. Ветеранов. У 37-летнего мужчины при личном досмотре обнаружили и изъяли наркотическое средство массой 0,336 грамма. Наркотики подозреваемый приобрел и хранил при себе для личного употребления.Дознаватели отдела МВД России по г. Норильску завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», которая предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.