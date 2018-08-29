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29 августа 2018, 15:02



С сегодняшнего дня норильчане могут проверить свои данные как избирателей. А на Таймыре уже идет досрочное голосование.

Досрочно проголосовать смогут только оленеводы, промысловики, метеорологи и газовики, проживающие и работающие в отдаленных и труднодоступных районах. На Таймыре помимо главы региона выбирают депутатов Заксобрания, районного и городского Советов. Так что избиратели получат по пять бюллетеней. Заполненные избирателями бюллетени будут храниться в опломбированных переносных ящиках в опечатанном виде до окончания выборов. Откроют их только в момент общего подсчета голосов 9 сентября. Досрочно проголосовать за будущих депутатов и губернатора Красноярского края должны около двух тысяч человек. Досрочные выборы в районе завершатся 8 сентября.

Просмотров:195 С сегодняшнего дня граждане смогут прийти на избирательные участки для проверки и уточнения сведений о себе, внесенные в списки избирателей. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, норильчане будут выбирать губернатора Красноярского края.Досрочно проголосовать смогут только оленеводы, промысловики, метеорологи и газовики, проживающие и работающие в отдаленных и труднодоступных районах. На Таймыре помимо главы региона выбирают депутатов Заксобрания, районного и городского Советов. Так что избиратели получат по пять бюллетеней.Заполненные избирателями бюллетени будут храниться в опломбированных переносных ящиках в опечатанном виде до окончания выборов. Откроют их только в момент общего подсчета голосов 9 сентября. Досрочно проголосовать за будущих депутатов и губернатора Красноярского края должны около двух тысяч человек. Досрочные выборы в районе завершатся 8 сентября.