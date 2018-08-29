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29 августа 2018, 15:19



Минстрой отреагировал на публикацию фото из норильского перинатального центра и сообщил о дате сдачи объекта.

Комментарий к распространенному фото получили в министерстве строительства Красноярского края «НГС.НОВОСТИ». «Пациентов там еще быть не может - здание не принято и не получило лицензию для оказания медицинских услуг», - пояснили журналистам в ведомстве. Там также отметили, что нет 100% уверенности в том, что фотография была сделана именно в новом перинатальном центре Норильска. Однако, как подтвердили «Норильским новостям» на стройке перинатального центра, фото сделано действительно на этом объекте. Просто раковину успели установить раньше, чем двери. И когда стало понятно, что дверь не закрывается, раковину демонтировали и повесили другую, меньшего размера. Но, видимо, кто-то успел сделать снимок до этого момента и растиражировал его в соцсетях. Шестиэтажный перинатальный центр рассчитан на 100 коек. В год он сможет принимать около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Возводить объект начали еще в 2015 году и в 2017 должны были сдать в эксплуатацию. Однако из-за сложности проведения работ в условиях вечной мерзлоты, а также плохого качества проектно-сметной документации и проблем с оборотными средствами у подрядчика работы затянулись. Изначально его стоимость составила 3,2 миллиарда рублей, в том числе 2,44 миллиарда из регионального бюджета, позже на завершение строительства пришлось еще добавлять более одного миллиарда рублей. Сейчас подрядчики завершают свои работы и, как заверили в минстрое, здание сдадут в течение недели.

Просмотров:279 Фото с незакрывающейся дверью в туалет было опубликовано в сообществе norilsktoday в Инстаграме. На изображении четко видно, что закрыться двери кабинки мешает большая раковина. В комментариях задан вопрос : «Это сделано, чтобы пациенты в туалете не закрылись?».Комментарий к распространенному фото получили в министерстве строительства Красноярского края «НГС.НОВОСТИ».«Пациентов там еще быть не может - здание не принято и не получило лицензию для оказания медицинских услуг», - пояснили журналистам в ведомстве. Там также отметили, что нет 100% уверенности в том, что фотография была сделана именно в новом перинатальном центре Норильска.Однако, как подтвердили «Норильским новостям» на стройке перинатального центра, фото сделано действительно на этом объекте. Просто раковину успели установить раньше, чем двери. И когда стало понятно, что дверь не закрывается, раковину демонтировали и повесили другую, меньшего размера. Но, видимо, кто-то успел сделать снимок до этого момента и растиражировал его в соцсетях.Шестиэтажный перинатальный центр рассчитан на 100 коек. В год он сможет принимать около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Возводить объект начали еще в 2015 году и в 2017 должны были сдать в эксплуатацию. Однако из-за сложности проведения работ в условиях вечной мерзлоты, а также плохого качества проектно-сметной документации и проблем с оборотными средствами у подрядчика работы затянулись. Изначально его стоимость составила 3,2 миллиарда рублей, в том числе 2,44 миллиарда из регионального бюджета, позже на завершение строительства пришлось еще добавлять более одного миллиарда рублей. Сейчас подрядчики завершают свои работы и, как заверили в минстрое, здание сдадут в течение недели.