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29 августа 2018, 16:01



Норильчане могут принять участие в общероссийской акции «Дети вместо цветов».

Несложно подсчитать, что, примкнув к акции, только один класс может собрать от 20 тысяч рублей. В Красноярском крае благотворительная акция проходит второй год подряд. В 2017-м школьники из Красноярска, Железногорска, Сосновоборска и Ачинска собрали около 308 тысяч рублей. Принять участие в акции можно коллективно, всем классом. Для этого 1 сентября вместо букета каждому ученику нужно принести по одному цветку, чтобы собрать единый большой букет для учителя, а средства, которые предполагалось потратить на букеты, собрать в коробочку для пожертвований. Собранные средства можно отправить в электронном виде через кнопку ПОЖЕРТВОВАТЬ на сайте на странице акции «Дети вместо цветов» или на счет благотворительного фонда «Добро24.ру» из любого российского банка: БФ «ДОБРО24.РУ» ИНН 2462195051 КПП 246201001 ОГРН 1112400001471 сч. 40703810131000000560 Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк» г. Красноярск к/с 30101810800000000627 БИК 040407627. Личные пожертвования норильчане могут сделать, отправив СМС на короткий номер 3443. В тексте следует написать слово КРАСНОЯРСК и через пробел сумму пожертвования цифрами. Вся подробная информация для тех, кто решил помочь больным детям, размещена на сайте добро24.

Просмотров:184 «Живые дети вместо мертвых цветов» - изначально именно так было сформулировано название благотворительной акции, которую придумала московская учительница в 2014 году. Суть акции проста. На День знаний учитель получает более 20 букетов, но забрать их домой не может просто физически, и цветы медленно увядают где-нибудь в учительской. Автор акции предлагает на 1 сентября дарить педагогу от каждого ученика не букет, а один цветок, а сэкономленные деньги перечислить на помощь тяжелобольным детям.Несложно подсчитать, что, примкнув к акции, только один класс может собрать от 20 тысяч рублей. В Красноярском крае благотворительная акция проходит второй год подряд. В 2017-м школьники из Красноярска, Железногорска, Сосновоборска и Ачинска собрали около 308 тысяч рублей.Принять участие в акции можно коллективно, всем классом. Для этого 1 сентября вместо букета каждому ученику нужно принести по одному цветку, чтобы собрать единый большой букет для учителя, а средства, которые предполагалось потратить на букеты, собрать в коробочку для пожертвований.Собранные средства можно отправить в электронном виде через кнопку ПОЖЕРТВОВАТЬ на сайте на странице акции «Дети вместо цветов» или на счет благотворительного фонда «Добро24.ру» из любого российского банка:БФ «ДОБРО24.РУ»ИНН 2462195051КПП 246201001ОГРН 1112400001471сч. 40703810131000000560Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк» г. Красноярскк/с 30101810800000000627БИК 040407627.Личные пожертвования норильчане могут сделать, отправив СМС на короткий номер 3443. В тексте следует написать слово КРАСНОЯРСК и через пробел сумму пожертвования цифрами.Вся подробная информация для тех, кто решил помочь больным детям, размещена на сайте добро24.