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29 августа 2018, 17:02

«Енисейскую Сибирь» оценили в триллион рублей.


Накануне в Красноярск прибыл полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Он встретился с врио губернатора края, и одной из тем обсуждения стал проект «Енисейская Сибирь».
«Енисейская Сибирь» - это объединение экономического, промышленного, культурного потенциала сразу трех регионов - Хакасии, Тывы и Красноярского края. И уже сегодня «Енисейская Сибирь» названа самым перспективным проектом страны на ближайшие годы.
Проект включает в себя 15 инвестиционных проектов. Это и Южный кластер на севере края, и развитие золотодобычи в Мотыгинском районе. А еще строительство моста в Енисейском, новые железнодорожные ветки, создание международного грузопассажирского хаба на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Саяногорск и Красноярск объединит «Технологическая долина», где будут производить товары из алюминия. Создание агрохолдинга «Сибирь» в Шарыповском районе снизит зависимость России от импорта продуктов. Авиахаб и железная дорога от Курагино до Монголии должны существенно увеличить возможности экспорта нашей продукции на азиатские рынки. И это только часть плана, который позволит макрорегиону конкурировать не только на российских, но и мировых рынках.
«Это будет достаточно богатый регион. Тем более, насколько я помню, это практически 16% территории РФ. Уникальная природа, выход на севера. Если по-хорошему тут взяться и просчитать все, то люди почувствуют буквально через 3-5 лет взаимную выгоду», - отметил Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.
Как сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин, паспорт проекта, где представлены все финансово-экономические расчеты, показатели эффективности, планы мероприятий и меры господдержки, должен появиться «достаточно скоро».

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