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29 августа 2018, 17:16



Президент России предложил повысить возраст выхода на пенсию в стране до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Государственную Думу законопроект о пенсионных изменениях, который был рассмотрен внижней палатой парламента в первом чтении 19 июля. Документ в том числе предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. «В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно», - сказал Путин. Он отметил, что в России особое отношение к прекрасному полу, так как женщины не только работают, но и заботятся о доме и семье. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», - добавил президент.

Просмотров:256 Сегодня глава государства выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений пенсионной системы.Напомним, 16 июня правительство внесло в Государственную Думу законопроект о пенсионных изменениях, который был рассмотрен внижней палатой парламента в первом чтении 19 июля. Документ в том числе предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.Он отметил, что в России особое отношение к прекрасному полу, так как женщины не только работают, но и заботятся о доме и семье.