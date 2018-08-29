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29 августа 2018, 17:27



Сегодня в Норильске в парковой зоне возле стадиона «Заполярник» высадят сотню кустарников.

А активисты ДМС «Лидер» подготовили лунки в парке у стадиона для посадки деревьев. Начало акции по озеленению в 18.00.

Просмотров:156 Деревца для пересадки взяли с площадки Талнахской обогатительной фабрики, на которой сейчас ведется строительство промышленного объекта. Процессом выкапывания растений руководили представители НИИ СХиЭ Арктики. В роли рабочей силы выступили полсотни участников стройотряда ТОФ. Ребятам выделили инструменты и технику - один погрузчик и два бортовых грузовика.А активисты ДМС «Лидер» подготовили лунки в парке у стадиона для посадки деревьев. Начало акции по озеленению в 18.00.