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29 августа 2018, 17:47



Норильские коммунисты провели отчетно-выборную конференцию.

Также единогласно первым секретарем нового состава городского комитета избран Виктор Литвиненко. В новый состав городского комитета вошли: Алферова Л. А., Гулиев М. Т., Линд А. А., Мамедов Т. С., Политко А. В. и Шамсадов А. А. В своих выступлениях делегаты конференции отмечали, что напрямую связывают надежды качественного улучшения партийной работы с обновлением руководства местной организации КПРФ.

Просмотров:172 Делегаты отчетно-выборной конференции Норильского городского (местного) отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» заслушали и обсудили отчетный доклад первого секретаря Норильского горкома КПРФ и единогласно признали работу организации за отчетный период удовлетворительной.Также единогласно первым секретарем нового состава городского комитета избран Виктор Литвиненко. В новый состав городского комитета вошли: Алферова Л. А., Гулиев М. Т., Линд А. А., Мамедов Т. С., Политко А. В. и Шамсадов А. А.В своих выступлениях делегаты конференции отмечали, что напрямую связывают надежды качественного улучшения партийной работы с обновлением руководства местной организации КПРФ.