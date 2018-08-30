Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 августа 2018, 11:33



Эксперты проектного офиса развития Арктики обсудили специфику арктических СМИ.

На заседании было отмечено, что в настоящее время произошли существенные изменения среди медиаресурсов бумажные СМИ активно вытесняются электронными, телевидение и радио еще находят своих почитателей, но современный человек привык больше получать информацию из интернета, крупные медиа переходят в онлайн. Однако в ряде регионов России газеты и журналы до сих пор являются единственным источником информации из-за отсутствия, например, доступа ко Всемирной сети у жителей отдаленных территорий, в том числе и в Арктике. Представители северных СМИ рассказали собравшимся, какие проекты о жизни российской Арктики реализуют они и с какими трудностями приходится сталкиваться. Ирина Артемова, директор по развитию НИА "Федерация", отметила закрытость информации и конфликт интересов, существующий между научными институтами и промышленными компаниями, работающими в Арктике, именно поэтому, по ее мнению, важно уделять внимание экологической и научной составляющей в выпускаемых материалах. Также она предложила идею подписания соглашения между «ПОРА» и Союзом журналистов России для координации усилий СМИ в Арктике по освещению проблематики этого региона. Присутствующие поддержали и слова Татьяны Баронской, выпускающего редактора ИА Nord News, о том, что большинство людей читают только ленту происшествий, и СМИ вынуждены подстраиваться под интересы читателей, упуская при этом действительно важные темы. Станислав Тропилло, шеф-редактор информационного бюро ТРК «Ямал-Регион» в Москве, рассказал о поддержке со стороны правительства Ямала, которая позволяет телекомпании широко освещать события федерального масштаба применительно и к вопросам региона. Мария Крупенькина, старший редактор ГБУ «Ненецкая телерадиовещательная компания «Телеканал Север», главной проблемой всех арктических СМИ назвала кадровый голод, который связан в том числе и с нехваткой финансирования. Анастасия Диденко, главный советник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, рассказала о специфике СМИ в Якутии: WhatsApp стал основным источником получения информации, заменив местные СМИ и соцсети, даже государственные СМИ создали свои группы в приложении. Максим Упиров, начальник отдела планирования и информационной политики управления по обеспечению деятельности главы муниципального района администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, обозначил основные проблемы арктических медиа: невозможность транслирования теле- и радиоканалов на многих участках удаленных территорий; отсутствие обучения кадров и обмена опытом между регионами; низкая конкуренция; устаревшее оборудование. По итогам мероприятия были обозначены дальнейшие шаги для объединения арктических журналистов и упрощения обмена опытом между регионами.

Просмотров:164 Заседание дискуссионного клуба экспертного центра «ПОРА» состоялось 28 августа в Москве. Тема встречи - «Специфика арктических медиа», сообщает НИА-Красноярск.На заседании было отмечено, что в настоящее время произошли существенные изменения среди медиаресурсов бумажные СМИ активно вытесняются электронными, телевидение и радио еще находят своих почитателей, но современный человек привык больше получать информацию из интернета, крупные медиа переходят в онлайн. Однако в ряде регионов России газеты и журналы до сих пор являются единственным источником информации из-за отсутствия, например, доступа ко Всемирной сети у жителей отдаленных территорий, в том числе и в Арктике.Представители северных СМИ рассказали собравшимся, какие проекты о жизни российской Арктики реализуют они и с какими трудностями приходится сталкиваться.Ирина Артемова, директор по развитию НИА "Федерация", отметила закрытость информации и конфликт интересов, существующий между научными институтами и промышленными компаниями, работающими в Арктике, именно поэтому, по ее мнению, важно уделять внимание экологической и научной составляющей в выпускаемых материалах. Также она предложила идею подписания соглашения между «ПОРА» и Союзом журналистов России для координации усилий СМИ в Арктике по освещению проблематики этого региона.Присутствующие поддержали и слова Татьяны Баронской, выпускающего редактора ИА Nord News, о том, что большинство людей читают только ленту происшествий, и СМИ вынуждены подстраиваться под интересы читателей, упуская при этом действительно важные темы. Станислав Тропилло, шеф-редактор информационного бюро ТРК «Ямал-Регион» в Москве, рассказал о поддержке со стороны правительства Ямала, которая позволяет телекомпании широко освещать события федерального масштаба применительно и к вопросам региона.Мария Крупенькина, старший редактор ГБУ «Ненецкая телерадиовещательная компания «Телеканал Север», главной проблемой всех арктических СМИ назвала кадровый голод, который связан в том числе и с нехваткой финансирования. Анастасия Диденко, главный советник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, рассказала о специфике СМИ в Якутии: WhatsApp стал основным источником получения информации, заменив местные СМИ и соцсети, даже государственные СМИ создали свои группы в приложении.Максим Упиров, начальник отдела планирования и информационной политики управления по обеспечению деятельности главы муниципального района администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, обозначил основные проблемы арктических медиа: невозможность транслирования теле- и радиоканалов на многих участках удаленных территорий; отсутствие обучения кадров и обмена опытом между регионами; низкая конкуренция; устаревшее оборудование.По итогам мероприятия были обозначены дальнейшие шаги для объединения арктических журналистов и упрощения обмена опытом между регионами.