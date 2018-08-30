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30 августа 2018, 11:36



В Красноярске появится метро. Администрация города зарезервировала земли под строительство подземной железной дороги.

Именно в этом месте должна будет пролегать ветка метро и станция «Улица Копылова». Участок бронируется администрацией на три года, в течение которых здесь нельзя возводить жилые дома и другие здания. Площадь резервируемого участка составляет 12 681 кв. м.

Просмотров:202 На сайте администрации Красноярска опубликовано распоряжение, подписанное заместителем главы города Олегом Животовым, «о резервировании земель в границах ул. Копылова – ул. Партизанской – ул. Академика Киренского».Именно в этом месте должна будет пролегать ветка метро и станция «Улица Копылова». Участок бронируется администрацией на три года, в течение которых здесь нельзя возводить жилые дома и другие здания.Площадь резервируемого участка составляет 12 681 кв. м.