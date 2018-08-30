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30 августа 2018, 12:17



В парковой зоне стадиона «Заполярник» высадили 100 саженцев ивы и ольховника. Приживутся ли они – покажет время, но специалисты уверены: на то есть все шансы.

По словам заместителя директора Заполярного филиала – главного инженера Алексея Девочкина, «Норникель» уделяет большое внимание экологическим аспектам. В свою очередь, и. о. начальника управления промэкологии Заполярного филиала Юрий Семенов также отметил, что бережное отношение к природе - один из приоритетов «Норникеля». Он заверил, что компания выстраивает свою работу так, чтобы, добиваясь производственных показателей, снижать негативное воздействие на окружающую среду. Приняла участие в озеленении и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая подчеркнула, что забота о городе – это общая задача для всех горожан. «Как только нам поступило предложение озеленить парковую зону стадиона, мы, конечно же, охотно согласились. Долг каждого норильчанина, чтобы Норильск стал еще более красивым, уютным и комфортным для нас и наших детей. Деревья высаживать не сложно, главное – делать это с душой. И если подойти к этому делу с добрым сердцем, то и дерево вырастет здоровым и красивым. Я уверена, что каждый норильчанин, кто сегодня высадил саженец, будет навещать свое дерево и ухаживать за ним», - отметила Наталья Коростелева. По мнению младшего научного сотрудника НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Константина Дербенева, саженцы приживутся. Главное – это аккуратно их выкапывать, бережно сажать. При этом возраст саженцев – около пяти лет. В основном это ивы, но есть и ольховник. «Осень – лучшая пора для такой работы, поскольку сейчас саженцы не требуют как такового ухода, они постепенно войдут в нужный для себя режим и весной, когда все начнет цвести, будут радовать людей. А учитывая, что почва для них была специально привезена с ТОФ, где они и росли, думаю, что у нас есть дополнительный шанс на успех», - считает Константин Дербенев.

Просмотров:198 В акции, организованной компанией «Норникель», приняли участие руководители и сотрудники Заполярного филиала и администрации Норильска, активисты движения молодых специалистов «Лидер» и корпоративные волонтеры, а также участники стройотряда ТОФ и неравнодушные горожане. В парковой зоне высадили сто саженцев, которые специально для этого были привезены с площадки Талнахской обогатительной фабрики, на которой сейчас ведется строительство промышленного объекта. Выкопка, перевозка и посадка саженцев осуществлялись под контролем представителей НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Организаторы отметили, что подобные акции станут традиционными.По словам заместителя директора Заполярного филиала – главного инженера Алексея Девочкина, «Норникель» уделяет большое внимание экологическим аспектам. В свою очередь, и. о. начальника управления промэкологии Заполярного филиала Юрий Семенов также отметил, что бережное отношение к природе - один из приоритетов «Норникеля». Он заверил, что компания выстраивает свою работу так, чтобы, добиваясь производственных показателей, снижать негативное воздействие на окружающую среду.Приняла участие в озеленении и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая подчеркнула, что забота о городе – это общая задача для всех горожан.По мнению младшего научного сотрудника НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Константина Дербенева, саженцы приживутся. Главное – это аккуратно их выкапывать, бережно сажать. При этом возраст саженцев – около пяти лет. В основном это ивы, но есть и ольховник.