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30 августа 2018, 12:28



Более трех тысяч осужденных в Красноярском крае выйдут на свободу раньше срока.

Согласно изменению в российском законодательстве, теперь один день нахождения под стражей засчитывается как: а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении. На сегодняшний день благодаря перерасчету на свободу вышли уже восемь человек. Документы в отношении 2354 осужденных на сегодняшний день уже подготовлены и переданы в суд для пересмотра приговоров, а для 906 – пакет документов находится в стадии подготовки. В отношении отбывающих наказание в колонии-поселении лиц данная работа будет продолжена в течение трех месяцев, в отношении отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима, а также в исправительных центрах – в течение шести месяцев.

Просмотров:146 В Красноярском крае будут пересмотрены сроки отбывания наказания для 3260 заключенных, сообщает пресс-служба ГУФСИН края.Согласно изменению в российском законодательстве, теперь один день нахождения под стражей засчитывается как: а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении.На сегодняшний день благодаря перерасчету на свободу вышли уже восемь человек. Документы в отношении 2354 осужденных на сегодняшний день уже подготовлены и переданы в суд для пересмотра приговоров, а для 906 – пакет документов находится в стадии подготовки. В отношении отбывающих наказание в колонии-поселении лиц данная работа будет продолжена в течение трех месяцев, в отношении отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима, а также в исправительных центрах – в течение шести месяцев.