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30 августа 2018, 14:15



Андрей Колин: «Прошедший год был для нас успешным. История норильского образования пополнилась новыми достижениями».

Во время пленарного заседания с докладами выступили заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, его заместитель по общему образованию и развитию образовательной сети Ирина Матюхина. Рассказали о приоритетных направлениях развития краевого образования, о состоянии, преимуществах и перспективах развития образования в Норильске, а также о результатах интеграции городских ресурсов. «Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по повышению качества образования, - отметил Андрей Колин. – Уверен, руководители и коллективы всех 84 образовательных учреждений Норильска готовы к перспективному развитию и реализации приоритетных проектов». В прошлом году норильские учреждения образования прошли независимую оценку качества образования. И все они набрали больше ста баллов. Лучшие результаты показали детские сады № 1, 36, 82, 83, 66, школы № 29, 14, школа-интернат № 2, Центр внешкольной работы, Дворец творчества детей и молодежи, социально-образовательный центр. «Все учреждения обеспечивают качественное образование, соответствующее стандартам. Так считают более 70% родителей, по данным опросов, проведенных нами в рамках независимой оценки качества образования и муниципального рейтинга», - подчеркнул начальник УОиДО и выразил надежду, что в следующий раз результаты аналогичных опросов будут еще более высокими. В рамках конференции для ее участников также прошел семинар, во время которого специалисты отдела молодежной политики продемонстрировали специальные тренинги личностного роста: как развивать себя, как быть в ладу с собой, настраиваться на успех. Подобные тренинги полезны руководителям учреждения, считают организаторы. Впоследствии участники семинара смогут самостоятельно проводить подобные тренинги со своими административными командами и педагогами. Завершилась педконференция награждением победителей муниципального рейтинга. По итогам прошлого учебного года лучшими стали: детский сад № 82 «Сказка», школа № 1 и гимназия № 11. На втором месте - детский сад № 5 «Норильчонок», школа № 14 и гимназия № 48. Бронзовыми призерами стали: детский сад № 36 «Полянка», ДОУ № 81 «Центр развития ребенка «Конек-Горбунок», школа № 43 и гимназия № 4.

Просмотров:146 Сегодня в Норильске прошла ежегодная педагогическая конференция работников муниципальных образовательных учреждений. Она объединила более 120 руководителей школ, садиков и учреждений дополнительного образования.Во время пленарного заседания с докладами выступили заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, его заместитель по общему образованию и развитию образовательной сети Ирина Матюхина. Рассказали о приоритетных направлениях развития краевого образования, о состоянии, преимуществах и перспективах развития образования в Норильске, а также о результатах интеграции городских ресурсов.«Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по повышению качества образования, - отметил Андрей Колин. – Уверен, руководители и коллективы всех 84 образовательных учреждений Норильска готовы к перспективному развитию и реализации приоритетных проектов».В прошлом году норильские учреждения образования прошли независимую оценку качества образования. И все они набрали больше ста баллов. Лучшие результаты показали детские сады № 1, 36, 82, 83, 66, школы № 29, 14, школа-интернат № 2, Центр внешкольной работы, Дворец творчества детей и молодежи, социально-образовательный центр.«Все учреждения обеспечивают качественное образование, соответствующее стандартам. Так считают более 70% родителей, по данным опросов, проведенных нами в рамках независимой оценки качества образования и муниципального рейтинга», - подчеркнул начальник УОиДО и выразил надежду, что в следующий раз результаты аналогичных опросов будут еще более высокими.В рамках конференции для ее участников также прошел семинар, во время которого специалисты отдела молодежной политики продемонстрировали специальные тренинги личностного роста: как развивать себя, как быть в ладу с собой, настраиваться на успех. Подобные тренинги полезны руководителям учреждения, считают организаторы.Впоследствии участники семинара смогут самостоятельно проводить подобные тренинги со своими административными командами и педагогами.Завершилась педконференция награждением победителей муниципального рейтинга. По итогам прошлого учебного года лучшими стали: детский сад № 82 «Сказка», школа № 1 и гимназия № 11. На втором месте - детский сад № 5 «Норильчонок», школа № 14 и гимназия № 48. Бронзовыми призерами стали: детский сад № 36 «Полянка», ДОУ № 81 «Центр развития ребенка «Конек-Горбунок», школа № 43 и гимназия № 4.