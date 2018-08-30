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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 Ремонт коллектора в районе дома на Талнахской, 43, завершится к 15 сентября.
16:53 Компания «ПроСервис Таймыр» поздравляет всех с началом учебного года и напоминает о необходимости пополнить баланс на питание школьников.
15:39 В квартирах норильчан скоро потеплеет. Комиссия проводит проверку готовности к отопительному сезону УК, ресурсоснабжающих и сетевых организаций.
15:25 70 полицейских и 38 сотрудников охранных организаций будут обеспечивать охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний.
14:56 Сотрудники полиции приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
14:22 В Норильске продолжается благоустройство территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
14:20 Газовики Норильска готовятся отметить День работника нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника они принимали поздравления и заслуженные награды.
14:15 Андрей Колин: «Прошедший год был для нас успешным. История норильского образования пополнилась новыми достижениями».
12:28 Более трех тысяч осужденных в Красноярском крае выйдут на свободу раньше срока.
12:17 В парковой зоне стадиона «Заполярник» высадили 100 саженцев ивы и ольховника. Приживутся ли они – покажет время, но специалисты уверены: на то есть все шансы.
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