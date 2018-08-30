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30 августа 2018, 14:20



Газовики Норильска готовятся отметить День работника нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника они принимали поздравления и заслуженные награды.

На днях в Музее Норильска награждали и чествовали лучших специалистов газовых компаний «Норникеля». Награды и звания получили 122 газовика Норильска и Дудинки. Это награды и почетные звания Министерства энергетики РФ, благодарности и благодарственные письма губернатора Красноярского края, почетные грамоты и благодарности главы Норильска, главы Таймыра, компании «Норникель» и ее газовых компаний, юбилейные медали «65 лет городу Норильску». Также присуждались: почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» и почетные звания компании «Норникель», АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз». Награды газовики принимали из рук Вячеслава Щукина, замдиректора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, Галины Гавриловой, первого заместителя главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, и Андрея Малкова, и. о. главы г. Норильска. «Без вашего труда не смог бы нормально жить такой город, как Норильск, не смогла бы стабильно работать такая компания, как «Норникель». Благодаря вам - в наших домах тепло и свет», - отметил Андрей Малков. Крепкого здоровья и безаварийной работы газовикам также пожелали директора «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» Андрей Чистов и Марк Шилыковский.

Просмотров:142 В этом году профессиональный праздник газовиков ознаменован золотым юбилеем «Норильскгазпрома», одного из самых северных газодобывающих предприятий России. Свою круглую дату предприятие праздновало в марте - 12 марта 1968 года для строительства газопровода Мессояха – Норильск было создано управление «Заполярьегаз», но весь нынешний год считается для газовиков юбилейным.На днях в Музее Норильска награждали и чествовали лучших специалистов газовых компаний «Норникеля». Награды и звания получили 122 газовика Норильска и Дудинки. Это награды и почетные звания Министерства энергетики РФ, благодарности и благодарственные письма губернатора Красноярского края, почетные грамоты и благодарности главы Норильска, главы Таймыра, компании «Норникель» и ее газовых компаний, юбилейные медали «65 лет городу Норильску». Также присуждались: почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» и почетные звания компании «Норникель», АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз». Награды газовики принимали из рук Вячеслава Щукина, замдиректора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, Галины Гавриловой, первого заместителя главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, и Андрея Малкова, и. о. главы г. Норильска.«Без вашего труда не смог бы нормально жить такой город, как Норильск, не смогла бы стабильно работать такая компания, как «Норникель». Благодаря вам - в наших домах тепло и свет», - отметил Андрей Малков. Крепкого здоровья и безаварийной работы газовикам также пожелали директора «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» Андрей Чистов и Марк Шилыковский.