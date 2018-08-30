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30 августа 2018, 14:22



В Норильске продолжается благоустройство территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В Оганере основные строительные работы, в том числе и асфальтировка площадки, уже завершены. Сейчас там ведется монтаж детского игрового оборудования, которое прибыло из Красноярска по Енисею. Ориентировочно в 5-10-х числах сентября зона отдыха, расположенная между «Жилкомсервисом» и детским садом № 28, будет готова. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Норильска Константина Купреенко, на территории появятся два игровых комплекса, центральным из которых станет игровая бригантина. Также будет произведено облагораживание: высажена трава, появятся топиар фигуры и малые архитектурные формы, а также скамейки и урны. Площадку планируется оборудовать камерами видеонаблюдения. При этом общие затраты составляют порядка 19 млн рублей – это федеральные, краевые и муниципальные деньги. Площадь зоны отдыха – более 4 тысяч кв. м. «Изначально мы планировали сдать объект примерно к 25 августа, но из-за погодных условий (невозможно было провести асфальтировку вовремя) и задержки груза, пришлось перенести открытие. Тем не менее местный подрядчик – ООО «Стройинвест» с работой справился добросовестно, и совсем скоро у жителей Оганера появится возможность по достоинству оценить новую зону отдыха. Кроме того, мы планируем, что в дальнейшем заложим еще муниципальных средств, чтобы в будущем дополнить эту территорию беседками и светильниками, деревьями, спортивным оборудованием и так далее, - пояснил Константин Купреенко. - Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к норильчанам, чтобы они как можно активнее участвовали в различных голосованиях, которые касаются благоустройства территорий, и не стеснялись высказывать свое мнение. То, что скоро здесь появится прекрасная зона отдыха, – это во многом заслуга таких неравнодушных горожан».

Просмотров:136 Напомним, что территории для благоустройства норильчане выбирали сами. В марте они отдали свои голоса за место отдыха по Нансена, 52, в Центральном районе, за детскую площадку на Энтузиастов, 7, в Талнахе, за малый сквер на Надеждинской, 3-5, в Кайеркане, за зону отдыха на Озерной, 15а, в Оганере и за сквер в Снежногорске. Всего в голосовании приняли участие почти 18 тысяч человек.В Оганере основные строительные работы, в том числе и асфальтировка площадки, уже завершены. Сейчас там ведется монтаж детского игрового оборудования, которое прибыло из Красноярска по Енисею. Ориентировочно в 5-10-х числах сентября зона отдыха, расположенная между «Жилкомсервисом» и детским садом № 28, будет готова. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Норильска Константина Купреенко, на территории появятся два игровых комплекса, центральным из которых станет игровая бригантина. Также будет произведено облагораживание: высажена трава, появятся топиар фигуры и малые архитектурные формы, а также скамейки и урны. Площадку планируется оборудовать камерами видеонаблюдения. При этом общие затраты составляют порядка 19 млн рублей – это федеральные, краевые и муниципальные деньги. Площадь зоны отдыха – более 4 тысяч кв. м.«Изначально мы планировали сдать объект примерно к 25 августа, но из-за погодных условий (невозможно было провести асфальтировку вовремя) и задержки груза, пришлось перенести открытие. Тем не менее местный подрядчик – ООО «Стройинвест» с работой справился добросовестно, и совсем скоро у жителей Оганера появится возможность по достоинству оценить новую зону отдыха. Кроме того, мы планируем, что в дальнейшем заложим еще муниципальных средств, чтобы в будущем дополнить эту территорию беседками и светильниками, деревьями, спортивным оборудованием и так далее, - пояснил Константин Купреенко. - Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к норильчанам, чтобы они как можно активнее участвовали в различных голосованиях, которые касаются благоустройства территорий, и не стеснялись высказывать свое мнение. То, что скоро здесь появится прекрасная зона отдыха, – это во многом заслуга таких неравнодушных горожан».