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30 августа 2018, 14:56



Сотрудники полиции приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили родителям будущих первоклассников, что они ответственны не только за воспитание своих детей, но и за их успеваемость в школе. Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания материальной помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в малообеспеченных семьях. Сотрудники полиции каждый год принимают активное участие в данной акции и помогают десяткам детей собраться в школу. Ребята поблагодарили сотрудников полиции и дали обещание получать только хорошие отметки, а также пригласили их на свой первый школьный звонок.

Просмотров:95 В преддверии Дня знаний, а также в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску Елена Балашова, Инна Тихонова, Мадонна Казиева и Алла Пшеничных встретились с ребятами и их родителями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оказании помощи по подготовке к новому учебному году. Полицейские подарили детям различные школьные принадлежности.Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили родителям будущих первоклассников, что они ответственны не только за воспитание своих детей, но и за их успеваемость в школе.Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания материальной помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в малообеспеченных семьях. Сотрудники полиции каждый год принимают активное участие в данной акции и помогают десяткам детей собраться в школу.Ребята поблагодарили сотрудников полиции и дали обещание получать только хорошие отметки, а также пригласили их на свой первый школьный звонок.