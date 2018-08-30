Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 августа 2018, 15:25



70 полицейских и 38 сотрудников охранных организаций будут обеспечивать охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний.

В ходе проведения подготовительной работы полицейские провели инструктажи педагогических коллективов и технического персонала по предупреждению правонарушений и преступных посягательств в отношении учащихся, а также рассказали о порядке взаимодействия с сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску при получении информации о подготавливаемом, совершаемом либо совершенном преступлении. 32 сотрудника Госавтоинспекции усилят контроль за защищенностью детей в сфере дорожного движения, экипажи ДПС будут приближены к школам, детским садам и другим учебным организациям.

Просмотров:104 Подготовка к праздникам в образовательных учреждениях началась еще во второй декаде августа, когда сотрудники отдела МВД России по г. Норильску в составе межведомственных комиссий проверили готовность всех заведений к началу нового учебного года. Сотрудниками полиции в составе межведомственных комиссий проинспектировано 84 объекта образовательной сферы: школы, детские сады, профессиональные училища и техникумы.В ходе проведения подготовительной работы полицейские провели инструктажи педагогических коллективов и технического персонала по предупреждению правонарушений и преступных посягательств в отношении учащихся, а также рассказали о порядке взаимодействия с сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску при получении информации о подготавливаемом, совершаемом либо совершенном преступлении.32 сотрудника Госавтоинспекции усилят контроль за защищенностью детей в сфере дорожного движения, экипажи ДПС будут приближены к школам, детским садам и другим учебным организациям.