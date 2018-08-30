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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 августа 2018, 15:39

В квартирах норильчан скоро потеплеет. Комиссия проводит проверку готовности к отопительному сезону УК, ресурсоснабжающих и сетевых организаций.


Этап подготовки города к зимнему отопительному сезону практически завершен. На 87% выполнены работы на системе ТВС, на 94% - на системе водоподачи и на 90% - на тепловодоснабжении в управляющих компаниях с многоквартирными домами, - рассказал заместитель начальника управления по энергетике - главный энергетик г. Норильска Анатолий Береговских. Он отметил, что к 1 сентября все работы должны быть выполнены на 100%.
Жильцы трех талнахских домов: по Бауманской, 4, Диксона, 4, и Таймырской, 12, в которых проводятся ремонты систем ТВС, жалуются, что в их квартирах батареи до сих пор так и не поменяли. Люди опасаются, что будут мерзнуть с наступлением холодов. Анатолий Береговских заверил, что и в этих домах отопление будет подано в срок. А ремонты будут продолжаться, но уже по стоякам.
«Образно говоря, утром отключат один стояк от отопления, в течение дня проведут замену труб и батарей, а вечером снова вернут тепло в квартиры», - пояснил Береговских.
Других проблемных адресов в городе нет, отметил главный энергетик. Работа комиссии по приемке УК, ресурсоснабжающих и сетевых организаций продлится до середины сентября, но это никак не скажется на начале отопительного сезона.
Тепло в квартиры норильчан подадут, когда в городе в течение пяти дней продержится среднесуточная температура не более восьми градусов. Причем население оповестят за три дня до запуска системы. Подавать тепло будут не во все дома сразу, как отметил Анатолий Береговских, подключить сразу все 860 домов невозможно. Поэтому разработан график, ознакомиться с которым можно будет на официальном сайте администрации Норильска.

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