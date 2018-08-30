Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 августа 2018, 16:53



Компания «ПроСервис Таймыр» поздравляет всех с началом учебного года и напоминает о необходимости пополнить баланс на питание школьников.

Терминалы ООО «ПроСервис Таймыр» для беспроцентного пополнения баланса установлены в зданиях МФЦ во всех районах города. Родителям первоклассников необходимо заранее обратиться к классному руководителю для получения информации по предоставлению данной услуги и своевременного пополнения баланса. Баланс можно уточнить: - с помощью мобильного приложения «ПроОбед» на Android и на iOS; - у классного руководителя; - в колл-центре по телефону (3919) 40-55-71.

Просмотров:83 ООО «ПроСервис Таймыр» напоминает родителям о том, что пополнить баланс необходимо заранее, поскольку при внесении денежных средств через терминалы оплаты «ПроСервис Таймыр» зачисление происходит до трех рабочих дней. При внесении средств иными способами зачисление происходит в зависимости от условий обслуживания того банка, через который проходит платеж – от трех до десяти рабочих дней.Терминалы ООО «ПроСервис Таймыр» для беспроцентного пополнения баланса установлены в зданиях МФЦ во всех районах города.Родителям первоклассников необходимо заранее обратиться к классному руководителю для получения информации по предоставлению данной услуги и своевременного пополнения баланса.Баланс можно уточнить:- с помощью мобильного приложения «ПроОбед» на Android и на iOS;- у классного руководителя;- в колл-центре по телефону (3919) 40-55-71.