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30 августа 2018, 17:12



Ремонт коллектора в районе дома на Талнахской, 43, завершится к 15 сентября.

Готовятся к ремонту коллектора и по улице Ленинградской. 24 августа был определен подрядчик и вскоре на участке от Ленинского проспекта до улицы Мира начнутся работы по замене коллекторного трубопровода. Продолжаются работы по монтажу трубопроводов в районе телецентра, там строится перемычка между набережной Урванцева и проездом Солнечным. Всего же в течение этого летнего периода по тепловым сетям заменили 3,5 км трубопроводов, по системе водоснабжения – три километра и 3,5 км труб поменяли на внутренних системах в жилых домах.

Просмотров:61 Об этом сегодня на брифинге сообщил главный энергетик г. Норильска Анатолий Береговских. Он отметил, что из-за плохого состояния коллектора просела проезжая часть. Пришлось перекрывать движение и вскрывать дорожное покрытие. Сейчас там завершают работы по обустройству монолитного днища, затем проведут восстановление коллекторного трубопровода. Останется только накрыть конструкцию П-образными перекрытиями, провести отсыпку и асфальтировку дорожного полотна. Завершить работы и открыть движение транспорта на этом участке планируют к 15 сентября. А в самом коллекторе, который проходит по разделительному газону, работы продолжатся и в зимний период - там будут менять трубопровод.Готовятся к ремонту коллектора и по улице Ленинградской. 24 августа был определен подрядчик и вскоре на участке от Ленинского проспекта до улицы Мира начнутся работы по замене коллекторного трубопровода.Продолжаются работы по монтажу трубопроводов в районе телецентра, там строится перемычка между набережной Урванцева и проездом Солнечным.Всего же в течение этого летнего периода по тепловым сетям заменили 3,5 км трубопроводов, по системе водоснабжения – три километра и 3,5 км труб поменяли на внутренних системах в жилых домах.