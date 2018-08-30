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30 августа 2018, 17:53



В конце сентября начинаются занятия в Воскресной школе при норильском соборе «Всех скорбящих Радость».

С прошлого года в Воскресной школе занимаются дети с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас ведется запись в такую группу для ребят от 6 лет и старше. Они будут изучать Закон Божий, заниматься в мультстудии и театре теней. С этого года воскресные уроки будут проходить и в здании архиерейского подворья нового храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Запись и вопросы по телефону 8-913-500-19-65 (Татьяна Николаевна).

Просмотров:149 Занятия для детей от 5 лет и старше проводятся один раз в неделю в здании духовно-просветительского центра на ул. Пушкина, 11. Ребята в уютных современных классах получают знания о Боге, православной вере и культуре, посещают кружок по рукоделию, по желанию могут заниматься в театре «Лампадка». Они вместе с педагогами готовят и проводят праздники в большом актовом зале, принимают участие в творческих выставках, для них устраивают праздничные чаепития в трапезной.С прошлого года в Воскресной школе занимаются дети с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас ведется запись в такую группу для ребят от 6 лет и старше. Они будут изучать Закон Божий, заниматься в мультстудии и театре теней.С этого года воскресные уроки будут проходить и в здании архиерейского подворья нового храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6.Запись и вопросы по телефону 8-913-500-19-65 (Татьяна Николаевна).