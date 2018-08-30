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30 августа 2018, 18:03



Есть четвертая очередь! Сегодня на Усть-Хантайской ГЭС заработал очередной новый гидроагрегат.

В 2012 году руководством ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о замене отработавших более 40 лет поворотно-лопастных гидроагрегатов на радиально-осевые мощностью 71,7 МВт каждый. К преимуществам новых гидроагрегатов с радиально-осевым рабочим колесом помимо более высокого КПД, мощности и относится повышенная надежность, что в условиях ГЭС является одним из решающих факторов. Всякое повреждение колеса, направляющего подшипника или крышки турбины создает реальную угрозу затопления машинного зала ГЭС, расположенного в скальной выработке ниже уровня воды. Кроме того, для новых радиально-осевых турбин при любых комбинациях напора и уровнях нижнего бьефа ГЭС отсутствуют критические ограничения по напору воды. Эксплуатационно-ремонтные затраты при этом значительно ниже, экологическая безопасность выше. Текущая стоимость контракта составляет порядка семи млрд рублей.

Просмотров:204 Сегодня председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, глава Норильска Ринат Ахметчин и генеральный директор НТЭК Сергей Липин торжественно запустили очередной гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС после замены. Это четвертый гидроагрегат ГЭС из семи и четвертый пусковой комплекс реконструкции Усть-Хантайской ГЭС.В 2012 году руководством ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о замене отработавших более 40 лет поворотно-лопастных гидроагрегатов на радиально-осевые мощностью 71,7 МВт каждый.К преимуществам новых гидроагрегатов с радиально-осевым рабочим колесом помимо более высокого КПД, мощности и относится повышенная надежность, что в условиях ГЭС является одним из решающих факторов. Всякое повреждение колеса, направляющего подшипника или крышки турбины создает реальную угрозу затопления машинного зала ГЭС, расположенного в скальной выработке ниже уровня воды.Кроме того, для новых радиально-осевых турбин при любых комбинациях напора и уровнях нижнего бьефа ГЭС отсутствуют критические ограничения по напору воды. Эксплуатационно-ремонтные затраты при этом значительно ниже, экологическая безопасность выше.Текущая стоимость контракта составляет порядка семи млрд рублей.