Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 августа 2018, 09:39



«Осенний разгуляй». 9 сентября, в День выборов губернатора Красноярского края, горожане примут участие в празднике, посвященном проводам осени.

Детей в этот день приглашает в 13 часов библиотека на Солнечном, 2, где состоится игровая программа со стихами, викторинами и конкурсами, посвященными осени и ее приметам. А часом позже в библиотеке на Котульского, 15, пройдут занятия по правилам безопасного пользования интернетом. В Талнахе народные гулянья с участием вокальных и танцевальных коллективов, игровыми программами для детей и взрослых запланированы с 14 до 16 часов на площади Горняков. Старт концертной программы для жителей района Кайеркан возле КДЦ «Юбилейный» запланирован на 13.00. Здесь праздник начнется выступлением творческих коллективов, а продолжится в 14.00 уличной программой «подЗАРЯДка» на площади у Шахтерской, 9. Здесь пройдут показательные выступления байк-клуба и мотоклуба. Во всех районах будут работать бесплатные полевые кухни, где гости праздника смогут угоститься горячим чаем и кашей.

Просмотров:139 В Центральном районе на Комсомольской площади с 14 до 16 часов пройдут концерт с участием творческих коллективов, конкурсы и развлечения, выставка специализированной техники. На Театральной площади в это же время будут работать интерактивные и игровые площадки, фотозоны, площадка «Зумба». Также в 14 часов в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, начнется Всемирный день красоты. В рамках акции здесь проведут лекции, беседы, мастер-классы по здоровому образу жизни, правильному питанию, косметологии.Детей в этот день приглашает в 13 часов библиотека на Солнечном, 2, где состоится игровая программа со стихами, викторинами и конкурсами, посвященными осени и ее приметам. А часом позже в библиотеке на Котульского, 15, пройдут занятия по правилам безопасного пользования интернетом.В Талнахе народные гулянья с участием вокальных и танцевальных коллективов, игровыми программами для детей и взрослых запланированы с 14 до 16 часов на площади Горняков.Старт концертной программы для жителей района Кайеркан возле КДЦ «Юбилейный» запланирован на 13.00. Здесь праздник начнется выступлением творческих коллективов, а продолжится в 14.00 уличной программой «подЗАРЯДка» на площади у Шахтерской, 9. Здесь пройдут показательные выступления байк-клуба и мотоклуба.Во всех районах будут работать бесплатные полевые кухни, где гости праздника смогут угоститься горячим чаем и кашей.