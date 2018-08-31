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День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 августа 2018, 10:25

В Норильске появилась общественная мастерская «Фреза и чай» со строительными инструментами и станками. Сегодня здесь пройдет день открытых дверей.


Ремесленный коворкинг разместился по ул. Комсомольской, 26 («Необычные люди»). Здесь любой желающий за скромную плату сможет воспользоваться всем ее профессиональным наполнением для своих целей. Среди инструментов: стационарная циркулярная пила, рейсмусовый станок, фуговальный станок, торцовочная пила, сварочный инвертор, угловая шлифовальная машина (болгарка), ручная шлифовальная машина, ручной фрезер, сверлильный станок, паяльная станция, заточной станок, шуруповерты, электролобзик. Есть и станки, предназначенные для выполнения небольших, высокоточных работ: токарные станки по металлу и по дереву, ленточная пила, настольная циркулярная пила, настольный шлифовальный станок, лобзиковый станок, фрезерный столик, высокоточный погружной фрезерный станок с координатным столиком. Кроме этого, различные биты, сверла всевозможных размеров и предназначений, спецодежда и средства индивидуальной защиты и другое.
В мастерской «Фреза и чай» также планируется проводить бесплатные мастер-классы. Приглашаются люди, желающие поделиться секретами своего мастерства.
Сегодня же в общественной мастерской пройдет день открытых дверей. Начало в 20.00.
Добавим, открытая мастерская организована на грантовые средства программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». За новостями «Фрезы и чая» можно следить в Instagram: www.instagram.com/freza.norilsk/.

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    Список новостей

 31 августа 2018 
10:25   В Норильске появилась общественная мастерская «Фреза и чай» со строительными инструментами и станками. Сегодня здесь пройдет день открытых дверей. 09:39   «Осенний разгуляй». 9 сентября, в День выборов губернатора Красноярского края, горожане примут участие в празднике, посвященном проводам осени.

 30 августа 2018 
18:03   Есть четвертая очередь! Сегодня на Усть-Хантайской ГЭС заработал очередной новый гидроагрегат. 17:53   В конце сентября начинаются занятия в Воскресной школе при норильском соборе «Всех скорбящих Радость».
17:12   Ремонт коллектора в районе дома на Талнахской, 43, завершится к 15 сентября. 16:53   Компания «ПроСервис Таймыр» поздравляет всех с началом учебного года и напоминает о необходимости пополнить баланс на питание школьников.
15:39   В квартирах норильчан скоро потеплеет. Комиссия проводит проверку готовности к отопительному сезону УК, ресурсоснабжающих и сетевых организаций. 15:25   70 полицейских и 38 сотрудников охранных организаций будут обеспечивать охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний.
14:56   Сотрудники полиции приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться». 14:22   В Норильске продолжается благоустройство территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
14:20   Газовики Норильска готовятся отметить День работника нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника они принимали поздравления и заслуженные награды. 14:15   Андрей Колин: «Прошедший год был для нас успешным. История норильского образования пополнилась новыми достижениями».
12:28   Более трех тысяч осужденных в Красноярском крае выйдут на свободу раньше срока. 12:17   В парковой зоне стадиона «Заполярник» высадили 100 саженцев ивы и ольховника. Приживутся ли они – покажет время, но специалисты уверены: на то есть все шансы.
11:36   В Красноярске появится метро. Администрация города зарезервировала земли под строительство подземной железной дороги. 11:33   Эксперты проектного офиса развития Арктики обсудили специфику арктических СМИ.

 29 августа 2018 
17:47   Норильские коммунисты провели отчетно-выборную конференцию. 17:27   Сегодня в Норильске в парковой зоне возле стадиона «Заполярник» высадят сотню кустарников.
17:16   Президент России предложил повысить возраст выхода на пенсию в стране до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. 17:02   «Енисейскую Сибирь» оценили в триллион рублей.
16:01   Норильчане могут принять участие в общероссийской акции «Дети вместо цветов». 15:19   Минстрой отреагировал на публикацию фото из норильского перинатального центра и сообщил о дате сдачи объекта.
15:02   С сегодняшнего дня норильчане могут проверить свои данные как избирателей. А на Таймыре уже идет досрочное голосование. 15:00   Вчера в Норильске полицейские задержали мужчину с весомым пакетиком «синтетики».
14:44   10 лет в колонии строго режима проведет 37-летний норильчанин, торговавший наркотиками. 14:26   Сегодня православные христиане отмечают Ореховый Спас.
13:21   На Таймыре ввели карантин по бешенству из-за двух оленей. 13:17   Жителей Кайеркана приглашают на «ПодЗАРЯДку».
12:33   Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) проведут в Арктике мониторинг популяции белых медведей. 12:07   Сегодня в полдень по московскому времени Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства.
11:44   Сотрудники МЧС проводят проверки избирательных участков. 11:34   В Норильске следственный комитет проводит проверку по факту падения ребенка из окна.
11:24   В Красноярске прошел второй тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, запущенного компанией «Норникель» в преддверии зимней Универсиады - 2019. 11:07   1 сентября в публичной библиотеке состоится презентация новых поступлений «Учимся с удовольствием, отдыхаем с пользой».
09:38   Норильский Фестиваль северной ягоды отмечен на всероссийском конкурсе в области событийного туризма.

 28 августа 2018 
18:36   В Норильск горячая вода вернулась во все дома 17:55   В Норильске благодаря вмешательству прокуратуры, обеспечено погашение задолженности в сфере ЖКХ на сумму более 8,5 млн. рублей
17:31   Житель Норильска перевел мошеннику 28 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете 16:38   Норильская молодежь продолжила озеленение двора на Ленинском, 37.
16:38   Музей Норильска отметит 1 сентября днем открытых дверей. 14:26   Горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях продолжает работать в министерстве образования Красноярского края.
13:29   Футбольный клуб «Енисей» одержал первую победу в Премьер-лиге. 13:22   В норильском киновидеоклубном объединении «Экран» состоялось торжественное закрытие "Летней школы анимации - 2018".
13:12   В Норильске «Родина» отпраздновала День российского кино. 11:36   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2018». Регистрация заявок на участие в региональном этапе конкурса уже началась.
11:20   В Норильске бывшая сотрудница банка предстанет перед судом за присвоение трех миллионов рублей. 10:37   Для предпринимателей Норильска проведут бесплатные занятия по управлению финансами малого предприятия.
09:47   В Норильске стартует конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. На воплощение своих идей СОНКО могут получить до 200 тысяч рублей.

 27 августа 2018 
17:59   Акцизы на бензин поднимут с января 2019 года. При этом цены на топливо расти не будут, обещают в правительстве России. 17:40   Россиянам будут выплачивать крупные суммы за помощь в раскрытии преступлений.




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