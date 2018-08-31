Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 августа 2018, 10:25



В Норильске появилась общественная мастерская «Фреза и чай» со строительными инструментами и станками. Сегодня здесь пройдет день открытых дверей.

В мастерской «Фреза и чай» также планируется проводить бесплатные мастер-классы. Приглашаются люди, желающие поделиться секретами своего мастерства. Сегодня же в общественной мастерской пройдет день открытых дверей. Начало в 20.00. Добавим, открытая мастерская организована на грантовые средства программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». За новостями «Фрезы и чая» можно следить в Instagram: www.instagram.com/freza.norilsk/.

Просмотров:136 Ремесленный коворкинг разместился по ул. Комсомольской, 26 («Необычные люди»). Здесь любой желающий за скромную плату сможет воспользоваться всем ее профессиональным наполнением для своих целей. Среди инструментов: стационарная циркулярная пила, рейсмусовый станок, фуговальный станок, торцовочная пила, сварочный инвертор, угловая шлифовальная машина (болгарка), ручная шлифовальная машина, ручной фрезер, сверлильный станок, паяльная станция, заточной станок, шуруповерты, электролобзик. Есть и станки, предназначенные для выполнения небольших, высокоточных работ: токарные станки по металлу и по дереву, ленточная пила, настольная циркулярная пила, настольный шлифовальный станок, лобзиковый станок, фрезерный столик, высокоточный погружной фрезерный станок с координатным столиком. Кроме этого, различные биты, сверла всевозможных размеров и предназначений, спецодежда и средства индивидуальной защиты и другое.В мастерской «Фреза и чай» также планируется проводить бесплатные мастер-классы. Приглашаются люди, желающие поделиться секретами своего мастерства.Сегодня же в общественной мастерской пройдет день открытых дверей. Начало в 20.00.Добавим, открытая мастерская организована на грантовые средства программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». За новостями «Фрезы и чая» можно следить в Instagram: www.instagram.com/freza.norilsk/.