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31 августа 2018, 12:48



Авиакомпания NordStar перевезла миллионного пассажира за этот год. Сегодня в аэропорту «Норильск» ему вручили сертификат на бесплатный перелет.

«Я рад, что нам посчастливилось оказаться в числе немногих. Это отличное начало отпуска. В каком направлении использую сертификат? Пока не знаю. Но могу сказать точно: в будущем продолжу пользоваться услугами NordStar», - сказал Георгий Скуратов. Как отметила ведущий менеджер отдела рекламы и связей с общественностью авиакомпании NordStar Мария Кузьмина, для любой авиакомпании достижение отметки в миллион пассажиров – очень важное событие. «Нам приятно, что в этом году нашим миллионным пассажиром оказался житель Норильска. Конечно же, до последнего момента он об этом не знал. Сертификат, который мы ему вручили, позволяет ему или одному из членов его семьи в течение года воспользоваться бесплатным перелетом из Норильска и обратно по любому внутреннему регулярному направлению нашей авиакомпании. К слову, по сравнению с прошлым годом на этот раз мы перевезли миллионного пассажира примерно на месяц раньше. Для нас это хороший показатель, поскольку это говорит о том, что наш пассажиропоток растет, авиакомпания развивается», - пояснила она. Добавим, что в декабре этого года авиакомпания NordStar отметит свое десятилетие. По заявлению представителей авиакомпании, за прошлый год она перевезла более 1 млн 480 тысяч пассажиров. По итогам этого года в NordStar планируют преодолеть отметку в 1,5 млн пассажиров.

Просмотров:173 Счастливчиком оказался водитель ЦАТК Георгий Скуратов, который вместе с семьей – супругой Дианой и дочкой Настей регистрировался на рейс 110 в Москву. По словам мужчины, для него это стало неожиданностью.Как отметила ведущий менеджер отдела рекламы и связей с общественностью авиакомпании NordStar Мария Кузьмина, для любой авиакомпании достижение отметки в миллион пассажиров – очень важное событие.Добавим, что в декабре этого года авиакомпания NordStar отметит свое десятилетие. По заявлению представителей авиакомпании, за прошлый год она перевезла более 1 млн 480 тысяч пассажиров. По итогам этого года в NordStar планируют преодолеть отметку в 1,5 млн пассажиров.