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31 августа 2018, 13:20



Дорожные работы на ул. Хантайской в этом году завершены.

Как пояснил начальник технического отдела управления «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, работы выполнялись в конце сезона в связи с тем, что улица находится в низине и здесь скапливалась дождевая вода. Необходимо было выждать, чтобы были соблюдены необходимые технологические требования. К настоящему времени более 60% дорожного полотна по улице Хантайской обновлено. В прошлом году ремонтировался участок от улицы Хантайской до улицы Ленинградской (включая перекресток), в этом году работы продолжили до пересечения с улицей Московской. Оставшийся участок дороги от пересечения с Московской до перекрестка с улицей Павлова, по словам Бойцова, находится в удовлетворительном состоянии. Возможно он будет включен в программу ремонтов на объектах улично-дорожной сети в 2019 году. Добавим, гарантийный срок выполненной асфальтировки составляет пять лет.

Просмотров:133 Удалось заменить более 9 тысяч квадратных метров асфальтового полотна на участке от улицы Ленинградской до улицы Московской, включая перекресток. На это из городской казны потратили около 20 миллионов рублей.Как пояснил начальник технического отдела управления «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, работы выполнялись в конце сезона в связи с тем, что улица находится в низине и здесь скапливалась дождевая вода. Необходимо было выждать, чтобы были соблюдены необходимые технологические требования.К настоящему времени более 60% дорожного полотна по улице Хантайской обновлено. В прошлом году ремонтировался участок от улицы Хантайской до улицы Ленинградской (включая перекресток), в этом году работы продолжили до пересечения с улицей Московской.Оставшийся участок дороги от пересечения с Московской до перекрестка с улицей Павлова, по словам Бойцова, находится в удовлетворительном состоянии. Возможно он будет включен в программу ремонтов на объектах улично-дорожной сети в 2019 году.Добавим, гарантийный срок выполненной асфальтировки составляет пять лет.