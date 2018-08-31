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31 августа 2018, 13:42



Завтра, 1 сентября, в Норильске стартует 38-й розыгрыш Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Открытие турнира состоится на «Заполярнике», начало – в 12.00. Сразу после этого на поле выйдут команды «Алания» и «ДинРем», финалисты прошедшего Кубка Норильска. Также завтра в 1/8 финала на «Заполярнике» встретятся «Туран» с «Мотором» (начало – в 14.00) и «Обогатитель» с «Металлистом Сибири» (начало – в 16.00). В этот же день в Талнахе померятся силами «Механик» и «Алиабад» (начало – в 12.00). В воскресенье, 2 сентября, будут сыграны оставшиеся матчи этого раунда: «Химик» - «Транспортник» («Заполярник», в 12.00), СКГМИ – «Юлдыз» («Заполярник», в 16.00) и «Строитель» - «Шахтер» («Солнышко», 12.00). «Масаллы» автоматически зачислен в 1/4 финала, поскольку в состязаниях не примет участие «Океан», снявшийся по ходу сезона с чемпионата города. Добавим, что игры продлятся до 17 сентября. В прошлом году победителем завершающего сезона турнира стала «Алания», которой и был вручен переходящий кубок.

Просмотров:150 В борьбу за почетный трофей вступят 15 сильнейших команд города. Им предстоит выявить победителя по системе плей-офф. Как и прежде, встречи пройдут на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Открытие турнира состоится на «Заполярнике», начало – в 12.00. Сразу после этого на поле выйдут команды «Алания» и «ДинРем», финалисты прошедшего Кубка Норильска. Также завтра в 1/8 финала на «Заполярнике» встретятся «Туран» с «Мотором» (начало – в 14.00) и «Обогатитель» с «Металлистом Сибири» (начало – в 16.00). В этот же день в Талнахе померятся силами «Механик» и «Алиабад» (начало – в 12.00). В воскресенье, 2 сентября, будут сыграны оставшиеся матчи этого раунда: «Химик» - «Транспортник» («Заполярник», в 12.00), СКГМИ – «Юлдыз» («Заполярник», в 16.00) и «Строитель» - «Шахтер» («Солнышко», 12.00). «Масаллы» автоматически зачислен в 1/4 финала, поскольку в состязаниях не примет участие «Океан», снявшийся по ходу сезона с чемпионата города.Добавим, что игры продлятся до 17 сентября. В прошлом году победителем завершающего сезона турнира стала «Алания», которой и был вручен переходящий кубок.