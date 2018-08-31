Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 августа 2018, 13:55



Отопление в жилые дома Норильска начнут подавать с 3 сентября по утвержденному графику.

Согласно документу, запуск систем отопления многоквартирных домов по всем районам Норильска начнется с 03.09.2018. Специальный график запуска тепла разработан для каждой управляющей компании. УК «Город» подаст тепло во все дома в течение 3 и 4 сентября. Работы будут вестись параллельно в Центральном районе и в Кайеркане. В Кайеркане же дома, которые обслуживает «Северный управдом», подключат за один день - 3 числа. "Жилкомсервис" будет вести подачу теплоносителя в квартиры жильцов своих домов три дня с 3 по 5 сентября в Центральном районе, а все дома, расположенные в Оганере, подключат 4 числа. По три дня на подключение тепла отпущено «Нордсервису» и «Заполярному жилищному тресту» - с 3 по 5 сентября. В Талнахе на территорию, которую обслуживает «Талнахбыт», тепло во все дома придет 3 сентября. А «СеверныйБыт» будет подключать свои дома в течение двух дней – 3 и 4 сентября. Подробную информацию по адресам и срокам запуска отопления можно узнать

Просмотров:338 Сегодня глава города Ринат Ахметчин подписал распоряжение о начале отопительного периода 2018-2019 годов.Согласно документу, запуск систем отопления многоквартирных домов по всем районам Норильска начнется с 03.09.2018.Специальный график запуска тепла разработан для каждой управляющей компании.УК «Город» подаст тепло во все дома в течение 3 и 4 сентября. Работы будут вестись параллельно в Центральном районе и в Кайеркане.В Кайеркане же дома, которые обслуживает «Северный управдом», подключат за один день - 3 числа."Жилкомсервис" будет вести подачу теплоносителя в квартиры жильцов своих домов три дня с 3 по 5 сентября в Центральном районе, а все дома, расположенные в Оганере, подключат 4 числа.По три дня на подключение тепла отпущено «Нордсервису» и «Заполярному жилищному тресту» - с 3 по 5 сентября.В Талнахе на территорию, которую обслуживает «Талнахбыт», тепло во все дома придет 3 сентября. А «СеверныйБыт» будет подключать свои дома в течение двух дней – 3 и 4 сентября.Подробную информацию по адресам и срокам запуска отопления можно узнать здесь , или на официальном сайте www.norilsk-city.ru