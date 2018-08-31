Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 августа 2018, 14:35



Состав футбольного «Енисея» пополнился бронзовым призером Евро-2008, уроженцем Норильска.

За свою карьеру Торбинский выступал за такие клубы, как московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар». Последним местом работы футболиста была калининградская «Балтика», выступающая в ФНЛ (вторая по значимости лига страны). Дмитрий Торбинский родился и большую часть детства провел в Норильске, где занимался мини-футболом в ДЮСШ. В 12-летнем возрасте он переехал в Москву и сразу же был зачислен в детскую спортивную школу московского «Спартака», а уже в 2002 году подписал с клубом профессиональный контракт. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, обладателем кубка России, дважды серебряным призером чемпионата России. Добавим, что после пяти туров «Енисей» занимает 12-е место турнирной таблицы. В следующем туре, в воскресенье 2 сентября, красноярцы встретятся с тульским «Арсеналом». Поскольку домашний стадион «Енисея» находится на реконструкции, матч пройдет в Тюмени.

Просмотров:132 ФК «Енисей» объявил о переходе Дмитрия Торбинского. По сообщению официального сайта красноярского клуба, который в этом году дебютировал в Премьер-лиге, соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона.За свою карьеру Торбинский выступал за такие клубы, как московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар». Последним местом работы футболиста была калининградская «Балтика», выступающая в ФНЛ (вторая по значимости лига страны).Дмитрий Торбинский родился и большую часть детства провел в Норильске, где занимался мини-футболом в ДЮСШ. В 12-летнем возрасте он переехал в Москву и сразу же был зачислен в детскую спортивную школу московского «Спартака», а уже в 2002 году подписал с клубом профессиональный контракт. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, обладателем кубка России, дважды серебряным призером чемпионата России.Добавим, что после пяти туров «Енисей» занимает 12-е место турнирной таблицы. В следующем туре, в воскресенье 2 сентября, красноярцы встретятся с тульским «Арсеналом». Поскольку домашний стадион «Енисея» находится на реконструкции, матч пройдет в Тюмени.