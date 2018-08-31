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31 августа 2018, 14:45



3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Норильске пройдет акция «Возьмемся за руки, друзья».

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этот день творческие коллективы города, учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ, члены общественных организаций и неравнодушные жители города соберутся на Театральной площади, для того чтобы почтить память погибших во время террористических актов и объединиться в желании противостоять распространению террористической угрозы в нашем городе, стране, мире. Пришедшие в этот день на Театральную площадь примут участие в акции «Возьмемся за руки, друзья» и запустят в небо белые воздушные шары, отдавая дань памяти всем погибшим от рук террористов.

Просмотров:127 3 сентября 2018 года в 14.00 на Театральной площади состоится мероприятие, посвященное памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.В этот день творческие коллективы города, учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ, члены общественных организаций и неравнодушные жители города соберутся на Театральной площади, для того чтобы почтить память погибших во время террористических актов и объединиться в желании противостоять распространению террористической угрозы в нашем городе, стране, мире.Пришедшие в этот день на Театральную площадь примут участие в акции «Возьмемся за руки, друзья» и запустят в небо белые воздушные шары, отдавая дань памяти всем погибшим от рук террористов.