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День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 августа 2018, 14:49

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний.


Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с этим важным для каждого из нас праздником - Днём знаний! 1 сентября всегда ознаменовано предвкушением новых, ярких открытий и долгожданных встреч.
Безусловно, самое большое волнение сегодня испытывают те, кто впервые открывают для себя двери школы. Дорогие первоклассники, дерзайте, с интересом постигайте огромный мир, который лежит перед вами, и знайте, что взрослые - родители и педагоги - всегда будут рядом, чтобы вас поддержать.
Для учеников 11-х классов новый учебный год тоже особенный. Выпускникам школы предстоит пройти первые по-настоящему серьезные испытания, принять важные и ответственные решения - избрать для себя дальнейший жизненный путь. Какую бы профессию вы ни предпочли, главное - не забывать, что упорный труд, сила духа и активная жизненная позиция позволяют добиться успеха в любом деле.
День знаний - праздник не только школьников, но и студентов - энергичных, инициативных и творческих молодых людей, которые уже определились с профессиональным выбором. Уверен, свежие, нестандартные идеи молодых специалистов найдут применение в различных сферах нашей жизни, помогут сделать мир лучше и добрее.
Отдельного, самого теплого поздравления и благодарности за свой ежедневный кропотливый труд заслуживают педагоги. Современное общество проходит период глубинных изменений технологического уклада. В этих условиях особенно важно соблюсти баланс: передавая молодому поколению самые современные знания и компетенции и одновременно прививая традиционные общечеловеческие ценности - уважение к окружающим, любовь к своей Родине.
Желаю всем успехов в учебном году, достижения новых целей и всего самого доброго! С праздником!

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    Список новостей

 31 августа 2018 
18:44   1 сентября полицейские будут работать в режиме усиленного варианта несения службы. 18:43   Подорожание ОСАГО
16:28   Центр семьи «Норильский» в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» провел для школьников праздник, посвященный Дню знаний 16:08   "Учебники, входящие в муниципальный перечень, - бесплатны", - напомнила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
15:35   Минтруд меняет порядок выдачи наклеек автомобильных знаков "Инвалид". 15:17   Стипендии студентов повысятся с 1 сентября. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.
14:56   Интернет-поисковики начнут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты. 14:51   С 26 сентября банки смогут блокировать карты клиентов для остановки мошеннических операций.
14:49   Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний. 14:45   3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Норильске пройдет акция «Возьмемся за руки, друзья».
14:35   Состав футбольного «Енисея» пополнился бронзовым призером Евро-2008, уроженцем Норильска. 13:55   Отопление в жилые дома Норильска начнут подавать с 3 сентября по утвержденному графику.
13:42   Завтра, 1 сентября, в Норильске стартует 38-й розыгрыш Кубка «Заполярной правды» по футболу. 13:20   Дорожные работы на ул. Хантайской в этом году завершены.
12:48   Авиакомпания NordStar перевезла миллионного пассажира за этот год. Сегодня в аэропорту «Норильск» ему вручили сертификат на бесплатный перелет. 10:25   В Норильске появилась общественная мастерская «Фреза и чай» со строительными инструментами и станками. Сегодня здесь пройдет день открытых дверей.
09:39   «Осенний разгуляй». 9 сентября, в День выборов губернатора Красноярского края, горожане примут участие в празднике, посвященном проводам осени.

 30 августа 2018 
18:03   Есть четвертая очередь! Сегодня на Усть-Хантайской ГЭС заработал очередной новый гидроагрегат. 17:53   В конце сентября начинаются занятия в Воскресной школе при норильском соборе «Всех скорбящих Радость».
17:12   Ремонт коллектора в районе дома на Талнахской, 43, завершится к 15 сентября. 16:53   Компания «ПроСервис Таймыр» поздравляет всех с началом учебного года и напоминает о необходимости пополнить баланс на питание школьников.
15:39   В квартирах норильчан скоро потеплеет. Комиссия проводит проверку готовности к отопительному сезону УК, ресурсоснабжающих и сетевых организаций. 15:25   70 полицейских и 38 сотрудников охранных организаций будут обеспечивать охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний.
14:56   Сотрудники полиции приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться». 14:22   В Норильске продолжается благоустройство территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
14:20   Газовики Норильска готовятся отметить День работника нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника они принимали поздравления и заслуженные награды. 14:15   Андрей Колин: «Прошедший год был для нас успешным. История норильского образования пополнилась новыми достижениями».
12:28   Более трех тысяч осужденных в Красноярском крае выйдут на свободу раньше срока. 12:17   В парковой зоне стадиона «Заполярник» высадили 100 саженцев ивы и ольховника. Приживутся ли они – покажет время, но специалисты уверены: на то есть все шансы.
11:36   В Красноярске появится метро. Администрация города зарезервировала земли под строительство подземной железной дороги. 11:33   Эксперты проектного офиса развития Арктики обсудили специфику арктических СМИ.

 29 августа 2018 
17:47   Норильские коммунисты провели отчетно-выборную конференцию. 17:27   Сегодня в Норильске в парковой зоне возле стадиона «Заполярник» высадят сотню кустарников.
17:16   Президент России предложил повысить возраст выхода на пенсию в стране до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. 17:02   «Енисейскую Сибирь» оценили в триллион рублей.
16:01   Норильчане могут принять участие в общероссийской акции «Дети вместо цветов». 15:19   Минстрой отреагировал на публикацию фото из норильского перинатального центра и сообщил о дате сдачи объекта.
15:02   С сегодняшнего дня норильчане могут проверить свои данные как избирателей. А на Таймыре уже идет досрочное голосование. 15:00   Вчера в Норильске полицейские задержали мужчину с весомым пакетиком «синтетики».
14:44   10 лет в колонии строго режима проведет 37-летний норильчанин, торговавший наркотиками. 14:26   Сегодня православные христиане отмечают Ореховый Спас.
13:21   На Таймыре ввели карантин по бешенству из-за двух оленей. 13:17   Жителей Кайеркана приглашают на «ПодЗАРЯДку».
12:33   Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) проведут в Арктике мониторинг популяции белых медведей. 12:07   Сегодня в полдень по московскому времени Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства.
11:44   Сотрудники МЧС проводят проверки избирательных участков. 11:34   В Норильске следственный комитет проводит проверку по факту падения ребенка из окна.
11:24   В Красноярске прошел второй тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, запущенного компанией «Норникель» в преддверии зимней Универсиады - 2019. 11:07   1 сентября в публичной библиотеке состоится презентация новых поступлений «Учимся с удовольствием, отдыхаем с пользой».
09:38   Норильский Фестиваль северной ягоды отмечен на всероссийском конкурсе в области событийного туризма.




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