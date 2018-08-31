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31 августа 2018, 14:49



Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний.

От всего сердца поздравляю вас с этим важным для каждого из нас праздником - Днём знаний! 1 сентября всегда ознаменовано предвкушением новых, ярких открытий и долгожданных встреч. Безусловно, самое большое волнение сегодня испытывают те, кто впервые открывают для себя двери школы. Дорогие первоклассники, дерзайте, с интересом постигайте огромный мир, который лежит перед вами, и знайте, что взрослые - родители и педагоги - всегда будут рядом, чтобы вас поддержать. Для учеников 11-х классов новый учебный год тоже особенный. Выпускникам школы предстоит пройти первые по-настоящему серьезные испытания, принять важные и ответственные решения - избрать для себя дальнейший жизненный путь. Какую бы профессию вы ни предпочли, главное - не забывать, что упорный труд, сила духа и активная жизненная позиция позволяют добиться успеха в любом деле. День знаний - праздник не только школьников, но и студентов - энергичных, инициативных и творческих молодых людей, которые уже определились с профессиональным выбором. Уверен, свежие, нестандартные идеи молодых специалистов найдут применение в различных сферах нашей жизни, помогут сделать мир лучше и добрее. Отдельного, самого теплого поздравления и благодарности за свой ежедневный кропотливый труд заслуживают педагоги. Современное общество проходит период глубинных изменений технологического уклада. В этих условиях особенно важно соблюсти баланс: передавая молодому поколению самые современные знания и компетенции и одновременно прививая традиционные общечеловеческие ценности - уважение к окружающим, любовь к своей Родине. Желаю всем успехов в учебном году, достижения новых целей и всего самого доброго! С праздником!

Просмотров:148 Дорогие друзья!От всего сердца поздравляю вас с этим важным для каждого из нас праздником - Днём знаний! 1 сентября всегда ознаменовано предвкушением новых, ярких открытий и долгожданных встреч.Безусловно, самое большое волнение сегодня испытывают те, кто впервые открывают для себя двери школы. Дорогие первоклассники, дерзайте, с интересом постигайте огромный мир, который лежит перед вами, и знайте, что взрослые - родители и педагоги - всегда будут рядом, чтобы вас поддержать.Для учеников 11-х классов новый учебный год тоже особенный. Выпускникам школы предстоит пройти первые по-настоящему серьезные испытания, принять важные и ответственные решения - избрать для себя дальнейший жизненный путь. Какую бы профессию вы ни предпочли, главное - не забывать, что упорный труд, сила духа и активная жизненная позиция позволяют добиться успеха в любом деле.День знаний - праздник не только школьников, но и студентов - энергичных, инициативных и творческих молодых людей, которые уже определились с профессиональным выбором. Уверен, свежие, нестандартные идеи молодых специалистов найдут применение в различных сферах нашей жизни, помогут сделать мир лучше и добрее.Отдельного, самого теплого поздравления и благодарности за свой ежедневный кропотливый труд заслуживают педагоги. Современное общество проходит период глубинных изменений технологического уклада. В этих условиях особенно важно соблюсти баланс: передавая молодому поколению самые современные знания и компетенции и одновременно прививая традиционные общечеловеческие ценности - уважение к окружающим, любовь к своей Родине.Желаю всем успехов в учебном году, достижения новых целей и всего самого доброго! С праздником!