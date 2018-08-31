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День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 августа 2018, 14:51

С 26 сентября банки смогут блокировать карты клиентов для остановки мошеннических операций.


Кредитные организации смогут приостанавливать операции по переводу денежных средств с карт клиентов в том случае, если у них появится подозрение, что их проводят мошенники. Карта при этом может быть заблокирована на срок до двух дней, пишет "Парламентская газета".
После приостановки операции банк или оператор по переводу денежных средств должен незамедлительно обратиться к клиенту с просьбой подтвердить, что деньги пытается перевести он, а не мошенник. В том случае, если подтверждение от клиента будет получено, карта будет разблокирована немедленно. В противном случае это произойдет через два дня.
«Данный закон разработан правительством и направлен на предотвращение хищений с банковских счетов организаций и граждан посредством использования банковских карт через Интернет и мобильные устройства», — сообщил первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.
По данным Кабмина, в 2017 году со счетов физлиц было незаконно списано более одного миллиарда рублей.

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16:01   Норильчане могут принять участие в общероссийской акции «Дети вместо цветов». 15:19   Минстрой отреагировал на публикацию фото из норильского перинатального центра и сообщил о дате сдачи объекта.
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14:44   10 лет в колонии строго режима проведет 37-летний норильчанин, торговавший наркотиками. 14:26   Сегодня православные христиане отмечают Ореховый Спас.
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