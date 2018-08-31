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31 августа 2018, 14:56



Интернет-поисковики начнут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты.

Операторов поисковых систем обяжут закрыть маршрутизацию на запрещенные сайты. А чтобы блокировку не обходили с помощью специальных программных средств, штрафы будут распространяться на все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети, такие, например, как Tor, рассказала «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов закона, члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максима Кудрявцева. Для граждан за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты штраф будет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, штрафы вводятся за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещённым сайтам. Для граждан штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Закон вступит в силу 26 сентября 2018 года.

Просмотров:126 Для операторов поисковых систем вводится административная ответственность за предоставление пользователю доступа к противоправному контенту. Реестр сайтов, на которые запрещено «ссылаться», будет размещен в федеральной информсистеме, к которой поисковики обязаны будут подключиться.Операторов поисковых систем обяжут закрыть маршрутизацию на запрещенные сайты. А чтобы блокировку не обходили с помощью специальных программных средств, штрафы будут распространяться на все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети, такие, например, как Tor, рассказала «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов закона, члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максима Кудрявцева.Для граждан за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты штраф будет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.Кроме того, штрафы вводятся за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещённым сайтам. Для граждан штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.Закон вступит в силу 26 сентября 2018 года.