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31 августа 2018, 15:17



Стипендии студентов повысятся с 1 сентября. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.

Сейчас в России около 4,4 миллиона студентов, получающих высшее образование. Еще около трех миллионов человек учатся в техникумах и колледжах. Минимальный размер академической стипендии студентов в новом учебном году составит 1633 рубля. "С 1 сентября произойдет увеличение стипендий студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме, не менее чем на 4%, что больше прогнозного уровня инфляции (2,8%). Минимальный размер академической стипендии составит 1633 рубля", - отметили в пресс-службе Минобрнауки. Сейчас минимальная академическая стипендия учащегося в вузе составляет 1484 рубля. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей. Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева, возглавлявшая Минобрнауки до его преобразования, сообщила, что в 2018 году объем стипендиального фонда в России вырастет на 3,7 млрд рублей. Она отметила, что в федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября.

Просмотров:128 В новом учебном семестре стипендии проиндексируют на четыре процента. На эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 миллиарда рублей.Сейчас в России около 4,4 миллиона студентов, получающих высшее образование. Еще около трех миллионов человек учатся в техникумах и колледжах. Минимальный размер академической стипендии студентов в новом учебном году составит 1633 рубля."С 1 сентября произойдет увеличение стипендий студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме, не менее чем на 4%, что больше прогнозного уровня инфляции (2,8%). Минимальный размер академической стипендии составит 1633 рубля", - отметили в пресс-службе Минобрнауки.Сейчас минимальная академическая стипендия учащегося в вузе составляет 1484 рубля. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева, возглавлявшая Минобрнауки до его преобразования, сообщила, что в 2018 году объем стипендиального фонда в России вырастет на 3,7 млрд рублей. Она отметила, что в федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября.