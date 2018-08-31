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31 августа 2018, 15:35



Минтруд меняет порядок выдачи наклеек автомобильных знаков "Инвалид".

Приказ Минтруда о порядке выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального пользования утвержден ведомством 24 августа. Отныне такие автомобильные знаки будут выдавать в бюро медико-социальной экспертизы: для этого инвалиду или его представителю нужно подать заявление по месту жительства вместе с паспортом и справкой об инвалидности. В свою очередь бюро должно в месячный срок выдать знак нового образца с кодом региона и персональным номером; на наклейке также должны фигурировать ФИО инвалида, данные справки, подтверждающей его льготу, группа инвалидности и срок действия знака. Все его данные о знаке размещаются в Федеральном реестре инвалидов; при порче наклейки могут выдать дубликат по заявлению льготника. Отметим, что норма об особом порядке получения подобных знаков появилась в Федеральном законе «О соцзащите инвалидов» еще в 2017 году, но соответствующего порядка выдачи до сих пор не было.

Просмотров:127 Текст приказа опубликован на сайте Минтруда. С 4 сентября знаки, дающие льготы на парковку, становятся номерными, а получить их можно будет лишь в бюро медико-социальной экспертизы, где подтверждают инвалидность. В Госдуме надеются, что порядок положит конец «покупке знаков на любой заправке» и мошенничеству на парковках, добавляя, что правительству предстоит еще внести правки в Правила дорожного движения.Приказ Минтруда о порядке выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального пользования утвержден ведомством 24 августа. Отныне такие автомобильные знаки будут выдавать в бюро медико-социальной экспертизы: для этого инвалиду или его представителю нужно подать заявление по месту жительства вместе с паспортом и справкой об инвалидности. В свою очередь бюро должно в месячный срок выдать знак нового образца с кодом региона и персональным номером; на наклейке также должны фигурировать ФИО инвалида, данные справки, подтверждающей его льготу, группа инвалидности и срок действия знака. Все его данные о знаке размещаются в Федеральном реестре инвалидов; при порче наклейки могут выдать дубликат по заявлению льготника. Отметим, что норма об особом порядке получения подобных знаков появилась в Федеральном законе «О соцзащите инвалидов» еще в 2017 году, но соответствующего порядка выдачи до сих пор не было.