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31 августа 2018, 16:08



"Учебники, входящие в муниципальный перечень, - бесплатны", - напомнила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Министр напомнила, что практически во всех регионах 100% детей охвачены бесплатными учебниками, в двух регионах эта проблема будет решаться в ближайшее время. «Обращаюсь к руководству школ: с 2015 года рабочие тетради входят в обязательную покупку школы», - подчеркнула Ольга Васильева. В федеральном перечне сейчас 1376 учебников. Однако их число сократится минимум на 30 процентов. Об этом министр просвещения рассказала на Общероссийском родительском собрании. "В этом году впервые прошла дополнительная экспертиза, которая выявила очень много некачественных учебников, в первую очередь по содержанию. Думаю, что вопрос с перечнем мы решим уже к концу года. В любом случае, я думаю, что 486 учебников в начальных классах - это перебор во всех отношениях", - рассказала она.

Просмотров:104 Министр просвещения РФ Ольга Васильева напомнила, что школа должна обеспечить учащихся бесплатными учебниками. «Учебники, которые входят в муниципальный перечень, - бесплатны», - заявила она в ходе Общероссийского родительского собрания.Министр напомнила, что практически во всех регионах 100% детей охвачены бесплатными учебниками, в двух регионах эта проблема будет решаться в ближайшее время.«Обращаюсь к руководству школ: с 2015 года рабочие тетради входят в обязательную покупку школы», - подчеркнула Ольга Васильева.В федеральном перечне сейчас 1376 учебников. Однако их число сократится минимум на 30 процентов. Об этом министр просвещения рассказала на Общероссийском родительском собрании."В этом году впервые прошла дополнительная экспертиза, которая выявила очень много некачественных учебников, в первую очередь по содержанию. Думаю, что вопрос с перечнем мы решим уже к концу года. В любом случае, я думаю, что 486 учебников в начальных классах - это перебор во всех отношениях", - рассказала она.