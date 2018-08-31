|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:44 1 сентября полицейские будут работать в режиме усиленного варианта несения службы.
18:43 Подорожание ОСАГО
16:28 Центр семьи «Норильский» в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» провел для школьников праздник, посвященный Дню знаний
16:08 "Учебники, входящие в муниципальный перечень, - бесплатны", - напомнила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
15:35 Минтруд меняет порядок выдачи наклеек автомобильных знаков "Инвалид".
15:17 Стипендии студентов повысятся с 1 сентября. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.
14:56 Интернет-поисковики начнут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты.
14:51 С 26 сентября банки смогут блокировать карты клиентов для остановки мошеннических операций.
14:49 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний.
14:45 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Норильске пройдет акция «Возьмемся за руки, друзья».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх