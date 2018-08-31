Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 августа 2018, 16:28



Центр семьи «Норильский» в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» провел для школьников праздник, посвященный Дню знаний

Сова, как символ мудрости и познания, стала лейтмотивом праздника. Ребятам было предложено выбрать изображение совенка, разукрасить его и разместить на соответствующем уровне «древа познания». Тем ребятам, кто уже уверенно решает задачи на умножение и деление, знает названия всех планет и океанов, достались верхние ярусы древа. А кто-то только начинает свой путь к знаниям. Это первоклашки, и их совята заняли нижние ветви древа. После ребят ожидал сюрприз: в актовом зале появился озорной пират в сопровождении мультгероев. Дети резвились, играли и танцевали, забыв о времени и не чувствуя усталости. Завершился праздник словами напутствия школьникам на предстоящий учебный год и вручением ребятам наборов школьно-письменных принадлежностей, сформированных при активном участии горожан и предпринимателей города.

Просмотров:100 Сотрудники Центра позаботились о том, чтобы ребята провели время не просто весело, но и с пользой. Традиционно занимались изготовлением поделок на школьную тематику. В этом году ребята с усердием мастерили подставки для карандашей из подручных материалов и украшали их изображением совы, листающей азбуку.Сова, как символ мудрости и познания, стала лейтмотивом праздника. Ребятам было предложено выбрать изображение совенка, разукрасить его и разместить на соответствующем уровне «древа познания». Тем ребятам, кто уже уверенно решает задачи на умножение и деление, знает названия всех планет и океанов, достались верхние ярусы древа. А кто-то только начинает свой путь к знаниям. Это первоклашки, и их совята заняли нижние ветви древа.После ребят ожидал сюрприз: в актовом зале появился озорной пират в сопровождении мультгероев. Дети резвились, играли и танцевали, забыв о времени и не чувствуя усталости.Завершился праздник словами напутствия школьникам на предстоящий учебный год и вручением ребятам наборов школьно-письменных принадлежностей, сформированных при активном участии горожан и предпринимателей города.