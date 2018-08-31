31 августа 2018, 18:43



Подорожание ОСАГО

С 1 сентября примерно на 20% подорожают тарифы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Последний раз цену полисов увеличивали в 2015 году. Сейчас же расширение тарифного коридора коснётся как максимального, так и минимального порога, ранее сообщали в Центробанке. Первый увеличится с 4,1 тыс. до 4,9 тыс. рублей, второй – уменьшиться с 3,4 тыс. до 2,7 тыс. рублей. Но в итоге такие меры всё равно приведут к подорожанию полиса ОСАГО. Его стоимость вырастет с 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей. Кроме того, автомобилистам следует знать, что установленные на дорогах камеры с 1 сентября будут «отслеживать» отсутствие полиса. Водителей, передвигающихся без страховки, будут штрафовать на 800 рублей. Мера будет приниматься не чаще одного раза в день.