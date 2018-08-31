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31 августа 2018, 18:44



1 сентября полицейские будут работать в режиме усиленного варианта несения службы.



Просмотров:69 Каждой школе - по сотруднику. Первого сентября безопасность учеников обеспечат не только полицейские и частные охранные предприятия, но и представители добровольной дружины. 70 полицейских и 38 сотрудников охранных организаций будут обеспечивать охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний. 32 сотрудника Госавтоинспекции усилят контроль за защищенностью детей в сфере дорожного движения, экипажи ДПС будут приближены к школам, детским садам и другим учебным организациям.