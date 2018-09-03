Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 сентября 2018, 11:51



В столице Таймыра установили самую северную в мире юрту.

Праздник был щедрым и интересным, не подвела и погода. Хозяева праздника угощали гостей пловом, сладостями и кумысом, организовали концерт и народные состязания. Все желающие могли познакомиться с самобытной культурой древнего тюркского народа (кстати, долганы наши - из тюрок). Сейчас в столице Таймыра живут около 170 киргизов. На праздник приезжали и их норильские собратья. Подробности хорошего праздника читайте в «Заполярной правде».

Просмотров:181 Круглый киргизский «кочевой дом» из белого войлока в честь праздника независимости Кыргызстана установили на Набережной площади Дудинки. Юрту привезли из Киргизии, купили в одном из сел. Праздник «Кыргыз жаны» («Душа киргизов») устроил с большим размахом семейный клуб «Кара жорго» («Черный скакун») Городского центра народного творчества. Это стало возможным благодаря тому, что проект хорошо оценили и финансово отметили в социальном конкурсе «Норникеля» благотворительной программы «Мир новых возможностей».Праздник был щедрым и интересным, не подвела и погода. Хозяева праздника угощали гостей пловом, сладостями и кумысом, организовали концерт и народные состязания. Все желающие могли познакомиться с самобытной культурой древнего тюркского народа (кстати, долганы наши - из тюрок).Сейчас в столице Таймыра живут около 170 киргизов. На праздник приезжали и их норильские собратья. Подробности хорошего праздника читайте в «Заполярной правде».