Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 сентября 2018, 12:25



Молодогвардейцы помогли норильским подросткам собраться в школу.

Получателей подарков выбрал Центр семьи «Норильский». Учреждение постоянно ведет работу с семьями, которым необходима помощь. Так, 29 августа сотрудники центра вручили наборы 32 ученикам младших классов. Кроме канцелярских принадлежностей ребятам подобрали школьную форму, бесплатно постригли. Во всем этом центру помогли предприниматели города. А 30 августа в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» старшим школьникам вручали подарки секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Николай Жигулин и заместитель руководителя местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Роман Потапенко. «Эта акция не разовая. Мы планируем и дальше поддерживать семьи, которые обратились к нам за помощью. Наша задача - помочь семьям собрать детей в школу к началу учебного года, и мы с этой задачей справились. Но есть и текущие проблемы, которые возникают на протяжении года, и мы намерены содействовать в их разрешении», — прокомментировал Николай Жигулин.

Просмотров:187 Два десятка комплектов для школьников собрали активисты-молодогвардейцы. В каждый комплект вошли: ручки, пеналы, тетради, дневник - в общем, все, что необходимо для учебы.Получателей подарков выбрал Центр семьи «Норильский». Учреждение постоянно ведет работу с семьями, которым необходима помощь. Так, 29 августа сотрудники центра вручили наборы 32 ученикам младших классов. Кроме канцелярских принадлежностей ребятам подобрали школьную форму, бесплатно постригли. Во всем этом центру помогли предприниматели города.А 30 августа в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» старшим школьникам вручали подарки секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Николай Жигулин и заместитель руководителя местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Роман Потапенко.