Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 сентября 2018, 12:39



Администрация Норильска просит автовладельцев убрать свои машины со стихийной стоянки в районе площади Октябрьской.



Просмотров:303 На перекрестке улиц Октябрьской и 50 лет Октября, напротив Октябрьской площади, стихийно организовался авторынок, где владельцы оставляют свои транспортные средства с соответствующими объявлениями. Санкционированной автостоянки для этих целей в городе до сих пор нет. Автовладельцев просят убрать свои машины со стихийной стоянки. В случае невыполнения требования до 6 сентября будет организована эвакуация всего транспорта, находящегося здесь.