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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:21 Норильская техническая библиотека приобрела новую прописку и перебралась в Старый город на улицу Октябрьскую, дом 6. При этом она заметно модернизировала форму работы с современными читателями, в том числе виртуальными.
16:51 Сегодня несколько сотен норильчан почтили память жертв террористических атак, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
16:16 Почти пять часов понадобилось трем пожарным расчетам, чтобы потушить полыхающее здание в центре города.
15:47 Два поджога совершены в Норильске в эти выходные.
15:34 Стартовал 27-й чемпионат России по мини-футболу. МФК «Норильский никель» гостил в Самаре, где уступил в первом матче тура местному «Динамо» – 2:4.
15:28 На стадионе «Заполярник» состоялось открытие 38-го розыгрыша Кубка «Заполярной правды» по футболу.
13:46 18 компаний подняли цены на автомобили в России.
13:18 В Талнахе появится развлекательный комплекс. Его строительство одобрил инвестиционный совет, который прошел под председательством главы Норильска Рината Ахметчина.
13:13 Сегодня в Норильске за парты сели 23 811 школьников. Среди них первоклассников – 2531 и будущих выпускников - 1271.
12:39 Администрация Норильска просит автовладельцев убрать свои машины со стихийной стоянки в районе площади Октябрьской.
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