Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 сентября 2018, 13:13



Сегодня в Норильске за парты сели 23 811 школьников. Среди них первоклассников – 2531 и будущих выпускников - 1271.

«Вам повезло учиться в школе с большой историей и традициями. 35 лет назад я сам окончил эту школу. И теперь понимаю, как быстро пролетело время. Учителя любили повторять нам, что школьные годы – одно из лучших времен в жизни. И это действительно так. Поэтому, ребята, я желаю вам ценить годы, проведенные в этих стенах, ценить учителей, друзей, родителей. Пусть у вас все получается, удачи вам во всем», - поздравил учащихся Ринат Ахмечтин. /back] Первоклассников в первой школе в этом году набрали, как и раньше, три класса. Только если несколько лет назад каждый класс состоял из 20-25 ребят, то по новым нормам – 2,5 кв. м площади на каждого ученика - в классы набирают по 19 человек. Всего первая школа пополнилась 68 первоклассниками. Напутствуя их, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что впереди их ждет самое яркое и познавательное время в жизни. Наталья Михайловна до сих пор помнит свои ощущения в канун своего первого в жизни 1 сентября: «Я так хотела идти в школу, до сих пор помню, как плохо спала, не могла дождаться того момента, когда мама меня поведет в 1-й класс. Я очень ответственно к этому относилась, и у меня был всегда девиз «Думай, пробуй и ищи, трудно будет - не пищи». Нынешним первоклассникам советую смело идти по дороге знаний, впитывать в себя все новое, необычное, интересное, чтобы все это в дальнейшем пригодилось вам в жизни». Выпускники подготовили для малышей интересную программу и приняли их в свои ряды школьников. А после торжественного первого звонка ребята разошлись по классам, где для них провели первые в их жизни уроки – «уроки Компании». Молодые специалисты «Норникеля» поздравили ребят с началом школьного пути и подарили им книжки. Кстати, на вопрос учителя, знают ли ребята, что это за книга, один из первоклассников без запинки прочитал ее название. А вот на вопрос классного руководителя, где ребята провели лето, мальчик, в противовес своим одноклассникам, отдыхавшим у бабушек, на море и за границей, ответил, что никуда не ездил – билеты дорогие. К началу учебного года школа встретила своих учеников свежим косметическим ремонтом. Его работники учреждения выполнили своими силами. Кстати, некоторые педагоги-предметники прошли специальное обучение и приобрели навыки художников-декораторов. Теперь в коридорах, фойе и на лестничных пролетах школьников встречают яркие росписи, со вкусом оформленные фотовыставки, задекорированные окна. А подрядчики провели ремонт лестничных клеток. Теперь стены облицованы современным негорючим материалом – к прежней отделке были претензии у пожнадзора. Негорючей краской покрыты и ступени. Для справки: Школа №1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина – старейшее образовательное учреждение, существующее с 1935 года. Первый выпуск состоялся в 1945 году. В 1949-м школа переехала в новое четырехэтажное здание на улице Комсомольской, где находится и сегодня. Уже тогда здесь действовали актовый и спортивные залы, зимний сад, библиотека, радиоузел, медкабинет. В 2015 году произошло объединение первой школы с лицеем № 1. В этом же году школе было присвоено имя дважды героя социалистического труда Авраамия Павловича Завенягина. Сегодня МБОУ «СШ №1» - образовательное учреждение современного типа, осуществляющее обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 2013 года на базе школы реализуется пилотный проект Красноярского края по введению ФГОС основного общего образования, открыты 10-е и 11-е специализированные классы инженерно–технологической направленности. На уровне среднего общего образования осуществляется обучение по физико-математическому, информационно–технологическому, химико–биологическому и социально–экономическому профилям.

Просмотров:215 1 сентября во всех школах города прозвенели первые звонки, прошли торжественные линейки и уроки Компании. В школе № 1 им. А. П. Завенягина на празднике побывал глава Норильска Ринат Ахметчин.«Вам повезло учиться в школе с большой историей и традициями. 35 лет назад я сам окончил эту школу. И теперь понимаю, как быстро пролетело время. Учителя любили повторять нам, что школьные годы – одно из лучших времен в жизни. И это действительно так. Поэтому, ребята, я желаю вам ценить годы, проведенные в этих стенах, ценить учителей, друзей, родителей. Пусть у вас все получается, удачи вам во всем», - поздравил учащихся Ринат Ахмечтин. /back]Первоклассников в первой школе в этом году набрали, как и раньше, три класса. Только если несколько лет назад каждый класс состоял из 20-25 ребят, то по новым нормам – 2,5 кв. м площади на каждого ученика - в классы набирают по 19 человек. Всего первая школа пополнилась 68 первоклассниками. Напутствуя их, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что впереди их ждет самое яркое и познавательное время в жизни.Выпускники подготовили для малышей интересную программу и приняли их в свои ряды школьников. А после торжественного первого звонка ребята разошлись по классам, где для них провели первые в их жизни уроки – «уроки Компании». Молодые специалисты «Норникеля» поздравили ребят с началом школьного пути и подарили им книжки. Кстати, на вопрос учителя, знают ли ребята, что это за книга, один из первоклассников без запинки прочитал ее название. А вот на вопрос классного руководителя, где ребята провели лето, мальчик, в противовес своим одноклассникам, отдыхавшим у бабушек, на море и за границей, ответил, что никуда не ездил – билеты дорогие.К началу учебного года школа встретила своих учеников свежим косметическим ремонтом. Его работники учреждения выполнили своими силами. Кстати, некоторые педагоги-предметники прошли специальное обучение и приобрели навыки художников-декораторов. Теперь в коридорах, фойе и на лестничных пролетах школьников встречают яркие росписи, со вкусом оформленные фотовыставки, задекорированные окна.А подрядчики провели ремонт лестничных клеток. Теперь стены облицованы современным негорючим материалом – к прежней отделке были претензии у пожнадзора. Негорючей краской покрыты и ступени.Для справки:Школа №1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина – старейшее образовательное учреждение, существующее с 1935 года. Первый выпуск состоялся в 1945 году. В 1949-м школа переехала в новое четырехэтажное здание на улице Комсомольской, где находится и сегодня. Уже тогда здесь действовали актовый и спортивные залы, зимний сад, библиотека, радиоузел, медкабинет. В 2015 году произошло объединение первой школы с лицеем № 1. В этом же году школе было присвоено имя дважды героя социалистического труда Авраамия Павловича Завенягина. Сегодня МБОУ «СШ №1» - образовательное учреждение современного типа, осуществляющее обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 2013 года на базе школы реализуется пилотный проект Красноярского края по введению ФГОС основного общего образования, открыты 10-е и 11-е специализированные классы инженерно–технологической направленности. На уровне среднего общего образования осуществляется обучение по физико-математическому, информационно–технологическому, химико–биологическому и социально–экономическому профилям.