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3 сентября 2018, 13:18



В Талнахе появится развлекательный комплекс. Его строительство одобрил инвестиционный совет, который прошел под председательством главы Норильска Рината Ахметчина.

Проект планируется реализовать в рамках инвестиционного соглашения, согласно которому после реконструкции объекта муниципалитет получит 5% доли недвижимого имущества в здании. Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей. Первым положительным опытом сотрудничества бизнеса и администрации стала реконструкция аварийного дома № 42 на Ленинском проспекте, в котором в настоящее время разместился торговый центр. На первом этаже работает супермаркет, второй и третий оборудованы под торговые помещения и офисы. Благодаря реализации этого проекта в Норильске создано более 300 рабочих мест. После всех проведенных работ эксплуатация здания возможна еще в течение 30-40 лет. Согласно условиям инвестиционного соглашения, заключенного между городом и предпринимателем, после реализации проекта муниципалитет также стал владельцем 5% доли недвижимого имущества.

Просмотров:243 Проектом предусматривается возведение двухэтажного здания на существующем фундаменте по адресу: ул. Бауманская, 8. На первом этаже планируется обустройство торговых и складских помещений, на втором расположатся магазины и игровая зона для детей и подростков. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории и организован удобный заезд для транспорта, сообщает пресс-служба администрации Норильска.Проект планируется реализовать в рамках инвестиционного соглашения, согласно которому после реконструкции объекта муниципалитет получит 5% доли недвижимого имущества в здании. Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.Первым положительным опытом сотрудничества бизнеса и администрации стала реконструкция аварийного дома № 42 на Ленинском проспекте, в котором в настоящее время разместился торговый центр. На первом этаже работает супермаркет, второй и третий оборудованы под торговые помещения и офисы. Благодаря реализации этого проекта в Норильске создано более 300 рабочих мест. После всех проведенных работ эксплуатация здания возможна еще в течение 30-40 лет. Согласно условиям инвестиционного соглашения, заключенного между городом и предпринимателем, после реализации проекта муниципалитет также стал владельцем 5% доли недвижимого имущества.