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3 сентября 2018, 13:46



18 компаний подняли цены на автомобили в России.

Так, Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra. Прибавка составила от трех до 55 тысячи рублей. Весь модельный ряд автомобилей Mazda подорожал на сумму от 12 до 35 тысячи рублей. Не остался в стороне и Mercedes Benz. Почти все машины этого немецкого бренда прибавили в цене от 20 до 350 тысяч рублей. Кроме того, все автомобили Subaru во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тысяч рублей, а Toyota обновила ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33-65 тысяч рублей в зависимости от версии. Напомним, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июля увеличились на 10,6% и составили 143 452 машины. По итогам семи месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 17% до 992 673 автомобилей, сообщает издание.

Просмотров:219 С 16 по 31 августа 2018 того года 18 компаний изменили цены на машины в России. Некоторые автопроизводители переписали прайс-листы сразу нескольких моделей, пишет «Российская газета».Так, Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra. Прибавка составила от трех до 55 тысячи рублей. Весь модельный ряд автомобилей Mazda подорожал на сумму от 12 до 35 тысячи рублей. Не остался в стороне и Mercedes Benz. Почти все машины этого немецкого бренда прибавили в цене от 20 до 350 тысяч рублей.Кроме того, все автомобили Subaru во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тысяч рублей, а Toyota обновила ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33-65 тысяч рублей в зависимости от версии.Напомним, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июля увеличились на 10,6% и составили 143 452 машины. По итогам семи месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 17% до 992 673 автомобилей, сообщает издание.